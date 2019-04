von Wolf-Wilhelm Adam

Der Verein Karibuni Eine-Welt-Laden wird sich zeitnah neu orientieren. Die Struktur eines Vereins sei aus vielerlei Gründen nicht optimal. Deshalb ist der Vorstand des Vereins aktuell in Gesprächen mit Steuerberater und Rechtsanwälten, wie der bisherige Verein in eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft überführt werden kann. Darüber berichtete die Vorsitzende Roswitha Kneer in der Jahreshauptversammlung am vergangenen Montagabend.