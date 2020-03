Zwar heißt der Sozialverband „VdK„ mit vollem Namen immer noch „Verband der Kriegsversehrten“, doch hat sich in den letzten Jahren das Tätigkeitsfeld des Sozialverbandes grundlegend geändert.

Die Aufgaben haben sich von der Betreuung Kriegsversehrter (es gibt kaum noch in dieser Art betroffene Personen) verlagert auf die sozialrechtliche Beratung und die Vertretung in sozialpolitischen Interessen aller Bürger. Das heißt, der Verband berät und unterstützt etwa, wenn es Schwierigkeiten gibt bei der Zuerkennung von Behinderungsgraden oder Behinderungsmerkmalen und hilft auf vielerlei Weise seinen Mitgliedern, sich im Dschungel der Sozialgesetzbücher zurechtzufinden. Auch die Begleitung zu Amtsterminen gehört zum umfassenden Bereich der Hilfsangebote. Davon abgesehen, können auch Nichtmitglieder eine Beratung beim VdK in Anspruch nehmen.

So habe er im ersten Halbjahr 2019 unter anderem 48 Beratungsgespräche geführt, informierte der Ortsverbandsvorsitzende Karlheinz Speicher bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag. Im zweiten Halbjahr sei die Zahl rückläufig gewesen. Krankenbesuche führte Speicher an, Mitglieder unterstützt bei der Suche nach Plätzen im betreuten Wohnen. Dazu kommt das regelmäßige Angebot von Sprechstunden im Haus des Bürgers (jeden ersten und dritten Montag im Monat von 13.30 bis 16 Uhr) und die Stammtische jeden ersten Dienstag im Monat, ab 14.30 Uhr, im Bistro Matisse.

Trotz Austritten und Sterbefällen steigt die Mitgliederzahl beim VdK. Sie liegt derzeit bei 332 Personen, 153 davon sind Männer, 179 Frauen. Der Kreisverbandsvorsitzende Gerhard Labor findet diese Zahlen „ganz beachtlich“.

Dieses Jahr wird der VdK Bad Dürrheim wieder ein Sommerfest feiern und zwar im ungarischen Garten im Kurpark. Zwei oder drei Präsentationstage auf dem Wochenmarkt sind wieder geplant und am Jahresende wolle man sich im Anschluss an den Christkindlemarkt mehrere Tage beim Adventsdörfle präsentieren, natürlich mit der typisch ungarischen Gulaschsuppe.