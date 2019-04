von Alexander Hämmerling

Das junge Dirigentenduo Cosmas Mohr und Adrian Brenneisen hat seine Bewährungsprobe beim Gesangsverein 1906 Unterbaldingen hervorragend gemeistert. Zumindest am Applaus gemessen war der Geräuschpegel in der Ostbaarhalle beim Frühjahrskonzert gewohnt hoch. Es war der erste große Auftritt der beiden Trossinger Musikstudenten als musikalische Leiter mit der knapp 30-köpfigen Sängertruppe.

Selbstbewusst und sich sichtlich in ihrem Element pudelwohl fühlend agierte das erst seit Oktober wirkende Duo auf der Bühne, welches mit seinem Überraschungsbeitrag in der Schlussphase des Abends auch den Protagonisten wohl die Show stahl. Gitarrespielend ließen Mohr und Brenneisen zu dem Song "Wo ist Mamme" ihre Stimmbänder erklingen, die etwa 200 Gäste waren begeistert.

Die Unterbaldinger eröffneten den Abend passend zur Saison mit dem Stück "Sehnsucht nach dem Frühling". Völlig von ihren ursprünglichen Programmkonzept abrückend besang der Gastchor des Männergesangvereins Liederkranz Nendingen lieber die Schönheit der in Sachsen wachsenden Maiden. Anlässlich der vergangenen Existenz der Ostbaarhalle als Fliegerhalle setzten die Nendinger dann auch noch außerplanmäßig den Fliegermarsch auf die musikalische Tagesordnung.

"Komm und sei mein Passagier, fliege, fliege, flieg mit mir", so eine Passage in den Stück, mit dem die Nendinger die Herzen des Publikums gewannen. Auch Bürgermeister Walter Klumpp, Ortsvorsteher Jürgen Schwarz und sein Vorgänger Gottfried Schacherer amüsierten sich prächtig in den vorderen Reihen.

Die Tannheim Singers als weiterer Gastchor konnten besonders mit dem italienischen Gassenhauer "Bella ciao" punkten, der auch als Zugabe herhalten musste. In gewohnter Manier war das Frühjahrskonzert der Unterbaldinger Sänger ein kurzweiliges Vergnügen mit originellem Skript, zumal auch die kreative Bühnendekoration als Blickfang galt.

Der Gesangverein Unterbaldingen freut sich stets, neue Sänger in seiner Formation begrüßen zu können. Deshalb sind zu den Proben im Unterbaldinger Rathaus, montags von 20 bis 21.30 Uhr, auch immer Interessierte willkommen.