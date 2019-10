von Sabine Naiemi

Vor dem Minara steht ein bis zum Rand gefüllter Abfallcontainer, drinnen dröhnen unablässig die Abbruchhämmer, Staub liegt überall in der Luft, sämtliche Becken sind leer, das Minara ist bis auf die Heizungs- und Wassertechnik im Untergeschoss vollständig entkernt. Gerade macht Schwimmmeister Frank Mill mit Bereichsleiter Hansjörg Fürst von der Haustechnik des Solemar eine Stippvisite an seiner früheren Wirkungsstätte und seinem Gesichtsausdruck sieht man deutlich die große Betroffenheit beim Anblick der Baustelle an.

Nichts ist mehr wie es vorher war. Alles wird neu. | Bild: Naiemi, Sabine

Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel trifft sich gerade mit dem Ingenieur Thomas Pickel von der beratenden Firma „L & P“ und Bauleiter Holger Klein vom Architektur- und Ingenieurbüro Rebholz zu einer der regelmäßigen Besprechungen. Alle sind sehr zufrieden, da die Arbeiten hervorragend ablaufen. Spettel: „Wir liegen voll im Zeitplan, sind sogar mit den Abbrucharbeiten zwei Wochen früher dran.“

Das große Becken im Hallenbad ist leer und zur Sicherheit umzäunt. | Bild: Naiemi, Sabine

Mitte Januar könnte demnach mit den Betonsanierungen begonnen werden. Zum Stand der Dinge erklärt Markus Spettel weiter, dass 82 Prozent der Gewerke ausgeschrieben und vergeben seien, alles Technikgewerke. Und die Handwerker würden Hand in Hand arbeiten, alles würde ohne Zeitverlust ineinander übergehen ergänzen die Pickel und Klein. Was außerdem besonders wichtig sei: „Wir liegen voll im Kostenrahmen“, so Spettel. „Als Wiedereröffnungstermin ist der 1. April 2021 fest anvisiert“, sagt Thomas Pickel. „Das ist kein Aprilscherz“, ergänzt er, sondern das sei tatsächlich realistisch.

Die Rutsche im Außenbereich bleibt erhalten und wird saniert. | Bild: Naiemi, Sabine

Auch wenn die Dachumrandung, die Attika, bewusst wegen des Wiedererkennungswertes in ihrer blauen Farbe erhalten bleibe, ebenso wie die Wasserrutsche im Außenbereich, wird sich das Gesicht des Minara doch erheblich verändern.

Dort wo sich früher der Gastrobereich befand, wird ein Aufenthaltsbereich entstehen, in dem auch Snack-Automaten geplant sind. Sämtliche Bereiche von Umkleiden, über WCs und den Zugängen im Bad werden behindertengerecht zugänglich sein – das gilt auch für den in der Außenanlage geplanten Wasserspielplatz mit rund 150 Quadratmeter Fläche. Für die Vereine werden Lagerräume entstehen.

Kurgeschäftsführer steht im leer gepumpten Becken im Hallenbad im Nichtschwimmerbereich. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Sprungtürme bleiben erhalten, sie werden saniert. Die Lüftungstechnik wird an die Decke des Minara verlegt, somit entsteht im Badebereich in der Breite mehr Platz. Auf dem früheren Durchgang ins Außenbecken wird eine Liegefläche ihren Platz finden. Das Außenbecken wird verfüllt, aber so erhalten bleiben, dass eventuell zu einem späteren Zeitpunkt daraus ein 25-Meter-Becken, zum Beispiel mit einer Edelstahlwanne ausgekleidet, entstehen könnte.

Hier befand sich früher der Gastrobereich und an diesem Platz wird ein neuer Aufenthaltsbereich entstehen. | Bild: Sabine NaiemiS

Die Front des Schwimmbades wird später auf einer Länge von zwölf Metern und 3,50 Metern Höhe nach außen zu öffnen sein, ebenso der Kleinkindbereich.

In diesem Raum befand sich früher die Schwimmbadaufsicht. | Bild: Naiemi, Sabine

Umbau-Tagebuch

Die Kur- und Bäder GmbH hat im Internet eine Informationsseite eingerichtet unter www.badduerrheim.de/erleben/minara. Hier kann jeder verfolgen, was gerade auf der Baustelle los ist.