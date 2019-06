von Sabine Naiemi

Die Kur- und Bäder (KuBä) GmbH legt die neue Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus vor. Rund 100 Millionen Euro Wertschöpfung aus dem Tourismus fließen im Jahr nach Bad Dürrheim, so die Ergebnisse.

„Das Tourismus-Jahr 2018 war insgesamt ein Rekordjahr für Bad Dürrheim„, erklärt Kurgeschäftsführer Markus Spettel. Mit einem starken Plus von 6,48 Prozent und damit insgesamt 93 028 Gästeankünften verzeichne die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim ein noch nie zuvor erreichtes Allzeithoch bei den Gästezahlen in Bad Dürrheim. Auch die daraus resultierenden Übernachtungszahlen weisen mit einem Plus von 2,46 Prozent ein deutliches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr auf. Spettel: „Mit den insgesamt im Jahr 2018 erzielten 658 827 Übernachtungen bewegt sich Bad Dürrheim auf dem höchsten Niveau seit 16 Jahren.“ Zuletzt habe die 650 000er-Marke bei den Übernachtungen im Jahr 2002 erreicht werden können.

Wie viele Gäste im Jahr nach Bad Dürrheim reisen und wie viele Übernachtungen daraus resultieren werde durch die Meldescheinstatistik regelmäßig erhoben, ausgewertet und kommuniziert, erklärt der KuBä-Chef weiter. Doch wie viel Geld geben die Gäste eigentlich in Bad Dürrheim aus? Und wer profitiert alles von den Ausgaben der Gäste? „Diese zentralen Fragestellungen zur Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in Bad Dürrheim wollten wir beantwortet wissen und haben deshalb das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwif), mit Sitz an der Universität München, damit beauftragt, genau diese Effekte für uns zu ermitteln“, so Spettel weiter.

Die Effekte seien beachtlich: Bei insgesamt rund 1,36 Millionen touristischen Aufenthaltstagen und durchschnittlichen Ausgaben von 73,36 Euro pro Tag ergebe sich für Bad Dürrheim im Jahr 2018 ein touristisch bedingter Bruttoumsatz von fast 100 Millionen Euro (99,7 Millionen Euro). Diese Zahl beinhalte einen beachtlichen Zuwachs von fast 14 Millionen Euro seit der letzten für Bad Dürrheim erstellten Analyse des Dwif auf Basis des Jahres 2010. Damals wären es genau 86 Millionen Euro Wertschöpfung gewesen.

„Hier kann man ganz deutlich sehen, dass der Tourismus auch für die Einwohner gemacht wird“, verdeutlicht Markus Spettel. „Der Tourismus unserer Stadt bedeutet Standortsicherung sowie Steigerung und Gestaltung der Lebensraumattraktivität!“

Ergebnisse der Analyse

Im Jahr 2018 wurden in Bad Dürrheim 1,359 Millionen touristische Aufenthaltstage im Übernachtungs- und Tagestourismus verzeichnet. Davon entfallen 0,659 Millionen Aufenthaltstage auf die Übernachtungsgäste und 0,7 Millionen auf die Tagesgäste.

Insgesamt generierten die Gäste in der Stadt 2018 einen Bruttoumsatz von fast 100 Millionen Euro (99,7 Millionen) und trugen damit wesentlich zum Wohle der Bad Dürrheimer Wirtschaft und der Einwohner bei. Obwohl die Anzahl der touristischen Aufenthaltstage nahezu zu gleichen Teilen aus Übernachtungs- und Tagesgästen besteht, resultieren 82 Prozent der Umsätze aus dem Übernachtungstourismus und 18 Prozent aus den Tagesreisen.

Der Einkommensbeitrag – also das, was nach Abzug der Mehrwertsteuer und der so genannten Vorleistungen als direktes und indirektes Einkommen in Bad Dürrheim verbleibt – beläuft sich auf insgesamt 58,2 Millionen Euro.

Fazit: Von diesen beachtlichen Einkommenseffekten profitieren nicht nur die Betriebe der ersten Umsatzstufe, wie Hotels, Gastronomie, öffentlicher Personennahverkehr oder der Einzelhandel, sondern auch die Betriebe der zweiten Umsatzstufe, wie Handwerker, Bäckereien, Banken, Versicherungen, Werbeagenturen und sonstige Dienstleister und Zulieferer.

Der touristische Einkommensbeitrag trägt insgesamt 14,7 Prozent zum relativen Primäreinkommen in Bad Dürrheim bei. Dies entspricht laut den Ergebnissen der Analyse einem Äquivalent von rund 1930 Personen, die durch die touristische Nachfrage, also durch Gäste, die nach Bad Dürrheim kommen, ein durchschnittliches Primäreinkommen in Höhe von 30 180 Euro pro Kopf und Jahr beziehen könnten.

Dieser Wert der Bezieher des Primäreinkommens dürfe allerdings nicht mit der Anzahl der durch den Tourismus beschaftigten Personen gleichgesetzt werden, erläutert der KuBä-Chef, da die exakte Bestimmung der Beschaftigungswirkungen nur uber aufwendige Primarerhebungen moglich sei. Die tatsächliche Beschäftigungsauswirkung durch den Tourismus sei daher in der Regel deutlich höher anzusetzen. Doch nicht nur die Menschen in Bad Dürrheim würden durch den hier stattfindenden Tourismus profitieren, sondern auch die Allgemeinheit durch entsprechende Steuereinnahmen.

Auch das Jahr 2019 sei gut gestartet. Die vorläufig erhobenen Zahlen von Januar bis April würden eine Steigerung von 5,84 Prozent ausweisen. „Ein super Start“, freut sich Markus Spettel. Er sei optimistisch, das Jahr 2019 positiv abschließen zu können.