von Sabine Naiemi

Fast genau ein Jahr ist es her, das große Narrentreffen der Urviecherzunft Bad Dürrheim anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Zunft. Noch heute hallt der geradezu sagenhafte Erfolg dieser „Mega-Veranstaltung“ innerhalb der Zunft nach. Zunftmeister Matthias Nann blickte beim traditionell am Dreikönigstag stattfindenden Häsabstauben noch einmal kurz zurück und ging aber recht schnell zur Tagesordnung über.

Das kleine Urviech hüpft munter aus dem Sarg und wird nach seinem langen Schlaf von Michael Gäng abgestaubt. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Einen großen Teil des Programms nahmen dieses Mal die Ehrungen ein. Gudrun Heinemann erhielt den Urviecher-Verdienstorden, Steffi Eichstädt wurde zum Ehrenmitglied ernannt, ebenso Michael Graf, Stefan Sulzmann, Matthias Bruch und Gründungsmitglied Hans Bartler. Wir berichten weiter.

„Die große Maschine Urviecher-Zunft läuft“, so Nann. Er kündigte an, dass die Urviecher dieses Jahr noch Vollmitglied der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) werden wolle. Zum Häsabstauben gehörte wie immer der Einmarsch der Urviecher Guggenmusik. Das hat was! Sobald die Schrägtönler spielen, machen einfach alle mit, keiner kann sich der Stimmung entziehen und spätestens jetzt ist die Fastnacht angekommen.

Beim Urviecher-Lied singt der ganze Saal laut mit: „Urviech he, Urviech he, du bisch en super Kerl und stets fidel!“ | Bild: Naiemi, Sabine

Den Eröffnungsprolog würzte Dietmar Wursthorn mit einigen deftig-närrischen Betrachtungen zu männlich – weiblich – divers beim Toilettengang.

Dietmar Wursthorn hält traditionell den launigen Eröffnungsprolog. | Bild: Naiemi, Sabine

Der Terminkalender der Urviecher für die nächsten sieben Wochen ist randvoll. Am 11. Januar nehmen die Urviecher am Nachtumzug der Wolfbachrolle in Pfaffenweiler teil, sie sind bei der Party der Stierberg-Hexen Sunthausen und Ried-Hexen Hochemmingen, veranstalten am 24. Januar ihren Kappenabend und sind während des Freundschaftstreffens der Schnuferzunft Pfohren zur Feier des 50-Jährigen Bestehens der Burghexe eben in Pfohren. Der Urviecher-Ball in Bad Dürrheim findet am 8. Februar statt.

Beim Häsabstauben besteht die Gelegenheit, sich mit allem einzudecken, was man als Urviech für die Fastnacht braucht. | Bild: Naiemi, Sabine

Weiter weg geht es für die Urviecher bei Teilnahmen an Umzügen in Ettenheim, Balingen und Merdingen. Diesbezüglich wies Schriftführerin Daniela Schwarz auf die neue Regelung bei den Busfahrten hin. Die Busfahrkarten kosten ab jetzt zehn Euro. Wer seine Karte tauschen möchte, ist selbst dafür verantwortlich. Bei Antritt der Busfahrt werden fünf Euro zurückerstattet. Dadurch bleiben die Buskosten für die Mitglieder gleich, jedoch soll dieses Vorgehen den Zweck erfüllen, dass die Zunft nicht, wie in der Vergangenheit oft geschehen, auf den Kosten für leere Busse sitzen bleibt.

Abschließend wurde noch auf den Fasnetpass 2020 für die SNV-Jugend (bis 16 Jahren) hingewiesen, der dem neuen Narrebot 2020 beiliegt. Unter den abgestempelten und eingereichten Pässen werden tolle Preise verlost. 2019 waren zum Beispiel Karten für den Europapark dabei und das Badeparadies in Titisee. Das druckfrische Werk strotzt vor Informationen und kann für zwei Euro käuflich erworben werden.