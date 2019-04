von SK

Der Tennisclub Hochemmingen hat die Zeichen der Zeit erkannt und früh dafür gesorgt, dass keine Nachwuchsprobleme auftreten. Vorsitzender Martin Keller berichtete in der Jahreshauptversammlung von der erfolgreichen Kooperation mit der Realschule, bei der Schüler relativ früh für den Sport motiviert werden sollen. „Wir konnten die Teilnehmerzahlen zum Vorjahr steigern und wollen dieses Jahr das Angebot auf jeden Fall fortsetzen.“ Auch beim Kinderferienprogramm ist der TC Hochemmingen fester Bestandteil.

So ist es kein Wunder, dass fast 20 Prozent der Mitglieder im Verein Kinder und Jugendliche sind. Jugendleiterin Bianca Böck berichtete von Spielgemeinschaften mit anderen Tennisclubs, wodurch man die Saison hindurch in den verschiedenen Altersklassen spielfähig und mitunter auch erfolgreich sei. Ziel für die nahe Zukunft sei auf jeden Fall eine eigene Jugendmannschaft. Die Damenmannschaft konnte sich zuletzt über Zuwuchs aus den eigenen Reihen freuen. „Drei unserer Jugendlichen sind in die Damenmannschaft gewechselt und unterstützen unsere Damen dort tatkräftig“, so die Jugendleiterin.

Nichtsdestotrotz bemüht sich der Tennisclub auch, neue Mitglieder zu finden. Keller berichtete hier von einer Schnuppermitgliedschaft für Erwachsene, die den Tennisbegeisterten den Einstieg so einfach wie möglich machen solle. „Wir suchen insbesondere Leute im Alter von 25 bis 50 Jahren. Und wir sind überzeugt: Wenn sie mal bei uns reingeschnuppert haben, dann bleiben sie auch“, so Martin Keller.

Jutta Maurer informierte über den aktuellen Kassenstand. In Bezug auf das Vereinsheim und die Außenanlage stünden demnächst Investitionen an. Deshalb seien weitere Arbeitsaufrufe für Eigenleistungen des Vereins unvermeidbar und würden in Zukunft sicherlich noch mehr werden. Bei den Wahlen wurden turnusmäßig der zweite Vorsitzende Nils Müller, Kassiererin Jutta Maurer und Sportwart Alex Rost bestätigt.