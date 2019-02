von Sabine Naiemi

Der Sozialverband VdK Bad Dürrheim kann sich über anhaltenden Mitgliederzuwachs freuen. Karlheinz Speicher wurde wiedergewählt, kündigte jedoch seine letzte Amtsperiode als Vorsitzender an. Nach den Wahlen hat sich auch in den Reihen der Vorstandschaft des VdK einiges getan. All dies waren Inhalte der jüngsten Jahreshauptversammlung.

Viele Neuzugänge konnte der VdK im vergangenen Jahr verzeichnen. Jetzt ist der Sozialverband in Bad Dürrheim auf einem Stand von 327 Mitgliedern. 179 davon sind Frauen, der Altersdurchschnitt liegt bei 64,4 Jahren, bei den Männern (148) liegt das Durchschnittsalter bei 63,5 Jahren.

Der Bad Dürrheimer Ortsverband gehört zu den rund 1350 Ortsverbänden in Baden-Württemberg mit insgesamt mehr als 220 000 Mitgliedern, deutschlandweit sogar fast 1,9 Millionen Mitglieder, der Kreisverband Villingen hat 2200 Mitglieder.

Der Bedarf an Beratung und Unterstützung steigt ebenfalls kontinuierlich an. So berichtete Karlheinz Speicher von 75 Beratungsgesprächen an 20 Montagen. Dazu erfolgten 56 Beratungen in Form von Hausbesuchen. Das Beratungsspektrum ist breit. Es erstreckt sich unter anderem auf Widersprüche gegen Bescheide, Pflegestufenerhöhung, Erhöhung des Grades der Behinderung, Hilfe beim Ausfüllen verschiedener Anträge, Wahrnehmung von Terminen bei der Rentenversicherung, Krankenkassen und beim Landratsamt.

Auch die Geselligkeit wird beim VdK aufs Beste gepflegt. Neben den regelmäßigen Stammtischen jeden ersten Dienstag eines Monats im Bistro Matisse, an denen jeweils durchschnittlich 24 Mitglieder teilnehmen und bei denen viel geboten wird, standen verschiedene gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm.

Bei den Wahlen tat sich einiges im Vorstandsteam. Uschi Grether hörte als Schriftführerin auf, ihre Nachfolgerin ist Petra Steps. Erfreulicherweise konnte für den wiedergewählten ersten Vorsitzenden Karlheinz Speicher mit Dorit Lingnau endlich eine Stellvertretung gefunden werden. Margarete Stickel ist nicht nur die Frauenvertreterin, sondern jetzt auch Kassiererin. Für die Schwerbehinderten ist Hannelore Prochnow zuständig, Blindenvertreterin ist Ursula Kunzmann.