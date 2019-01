von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Lange hat sich trotz intensiver Suche in Bezug auf offizielle Bewerbungen um das Amt des Bürgermeisters nichts getan. Das wird sich heute ändern. Nach SÜDKURIER-Informationen wird am heutigen Jonathan Berggötz offiziell seine Kandidatur erklären.

Er war schon früher angefragt worden, hatte jedoch zuerst abgelehnt. Nun hat er seinen Entschluss geändert. Berggötz ist zwar CDU-Mitglied, wird eigenen Angaben zufolge jedoch parteilos kandidieren.

In Bad Dürrheim verwurzelt

Jonathan Berggötz kennt die Stadt in und auswendig, er ist in Bad Dürrheim kein Unbekannter. Als Sohn des früheren evangelischen Gemeindepfarrers Theodor Berggötz ist er in der Kurstadt aufgewachsen und hat hier seine Wurzeln, ging hier zur Schule und pflegt heute immer noch rege Kontakte hier. Vater Theodor wirkte 16 Jahre lang in Bad Dürrheim als Pfarrer und verließ 2008 die Kurstadt, um in Karlsruhe-Rüppurr am Krankenhaus als Pfarrer zu arbeiten. Auch Jonathan Berggötz verließ für sein Studium in Kehl schließlich die Stadt, kam 2010 jedoch zurück, um hier seine Bachelor-Arbeit zu schreiben, die sich mit Gewerbe- und Stadtmarketing beschäftigte sowie dem Standortprofil.

Der damals 23-Jährige bezog im Bad Dürrheimer Rathaus für drei Monate ein eigenes Büro und interviewte für seine Abschluss als "Bachelor of Arts in Public Management" Gewerbetreibende und Bürger. Bereits während seines Studiums absolvierte Jonathan Berggötz verschiedene Praktika: bei der Stadtverwaltung Bad Dürrheim und Weinheim, beim Oberkirchenrat Karlsruhe und im Büro des Europaabgeordneten Daniel Caspary.

Politische Ambitionen

Schon damals ließ Jonathan Berggötz verlauten, dass er nach ein paar Jahren Tätigkeit und Sammelns von Erfahrung bei Kommunalverwaltungen Bürgermeister werden wolle – das sei sein Traumberuf. 2012 wurde Berggötz bei der Landesversammlung der jungen Europäer zum Landesvorstand gewählt. Diesen Posten hatte er zwei Jahre inne. 2015 wurde er in den Rundfunkrat des SWR gewählt. Zielstrebig verfolgte er seinen Plan, Bürgermeister zu werden, weiter und kandidierte dann im Februar 2017 in der Gemeinde Waldbronn. Zu dieser Zeit arbeitete er als persönlicher Referent des Rastatter Oberbürgermeisters. Diese Tätigkeit übte er bis Anfang 2018 aus, ab 2016 war er Stabsstellenleiter des OB-Büros.

Im Januar 2018 wählte der Gemeinderat von Rastatt Jonathan Berggötz zum neuen Stabsstellenleiter Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement der Stadt Rastatt. In Gesamtheit betrachtet kann man hier wohl von idealen Voraussetzungen sprechen, die Berggötz für eine Kandidatur mitbringt und wie sie von Parteien und Bürgern erwartet werden.