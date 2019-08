von Wolf-Wilhelm Adam

Ein Anblick, den sicherlich jeder genießt, ist die aufwändige Bepflanzung überall, die das gesamte Stadtbild prägt. In Bad Dürrheim und den Ortsteilen wird seit einigen Jahren eine ganz bestimmt Staudenmischung hierfür verwendet – der sogenannte „Silbersommer„. Philipp Grimm, Bad Dürrheims Chefgärtner vom Bauhof, verrät, warum genau diese Mischung in Bad Dürrheim zum Einsatz kommt.

In der Stadtmitte wie zwischen Rathaus 2 und Kurgarten – im Salinenpark – sind kreisrunde Blumenwiesen angelegt, die bei genauerer Betrachtung sogar als Smilie zu erkennen sind, wie Stadtgärtner Philipp Grimm verrät. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

„Zunächst einmal ist sie blühfreudig, trockenresistent und äußerst pflegeleicht“, erklärt der Fachmann. Die Mischung wurde vom Bund deutscher Staudengärtner entwickelt und das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz habe dem Silbersommer sogar den Innovationspreis Gartenbau 2006 verliehen. Hier in Bad Dürrheim werde die Mischung seit einigen Jahren eingesetzt. Vor allem überall da, wo kleine Flächen bepflanzt und betreut werden müssen, die mit normalem Grünflor sehr arbeitsintensiv wären.

Unterhalb der Friedenslinde am Adlerplatz-Kreisel ist der Silbersommer ebenfalls zu sehen.

Das Set aus Zwiebelblumen, Stauden und Gräsern eigne sich hervorragend für trockene, sonnige Plätze wie Verkehrsinseln und Straßenränder. Bei der Aussaat wird als Substrat ein Lava-Ziegel-Gemisch verwendet, obendrauf kommt eine Kiesschicht. Insbesondere in den vielen Verkehrsinseln, die sowohl in Bad Dürrheim selbst wie auch in den verschiedenen Ortsteilen zu finden sind, gedeiht die Staudenmischung ohne große Zugabe von Wasser und gänzlich ohne Dünger hervorragend.

So sieht die Saatmischung aus, aus der überall die schönen Blühweiden für die Bienen und Insekten entstehen.

Viele Vorteile

„Diese Staudenmischung spart uns viel Arbeit und verwandelt Bad Dürrheim trotzdem in ein Blütenmeer“, so der Gärtner. Und sie habe die positive Eigenschaft, dass wenig Pflege benötigt wird. „Wir schneiden ihn in der Regel einmal im Jahr komplett zurück. Und das war es auch schon.“

Die Stauden bieten das ganze Jahr über unterschiedlichste Farb- und Blühvariationen. Die ersten Farbtupfer setzen zu Beginn des Jahres Wildtulpen, Traubenhyazinthen und Krokusse. Hitze und Trockenheit können Mitte des Jahres Brandkraut, Blauraute, Goldgarbe und Königskerze nichts anhaben. Im Herbst sind neben Fetthenne, Wolfsmilch und Astern die filigranen Gräser der Hingucker. Und selbst im Winter erfreuen die Samenstände und unterschiedliche Blattformen, oft von Raureif überzogen, den Betrachter.

Eine Blühwiese wie hier an der Einmündung der Salinenstraße in die Huberstraße, ist gut für die Bienen und erfreut natürlich auch das Auge des Betrachters.

Wildwuchs zum Wohle der Bienen

Neben dem Silbersommer sorgt auch noch eine weitere Form des Bewuchses in Bad Dürrheim für ein prägendes Stadtbild. Und zwar sind das die Blühwiesen, die mittlerweile an vielen Stellen in der Stadt und in den Ortsteilen zu finden sind. „Hierbei handelt es sich insbesondere um Bereiche, in die eine Sommerblumen-Mischung eingesät wurde und die wir über das Jahr hinweg einfach wachsen lassen“, erläutert Philipp Grimm.

So kommt es, dass man immer wieder Wiesen sieht, die ganz normal gemäht werden, wo aber ein Teil der Blumen und Gräser stehen gelassen wird. Zu sehen sind solche kreisrunden Bereiche beispielsweise auf der Wiese zwischen dem Rathaus 2 und Kurgarten – dem Salinenpark. Hier sind bei genauerer Betrachtung sogar Randsteine zu sehen, die in dem Kreis Augen und Mund bilden, wodurch ein Smilie entstanden ist. Bei der Abzweigung von der Friedrichstraße zum Kurstift am Salinen findet sich sogar eine komplette Wiese, ebenso auch bei der Abzweigung der Salinenstraße in die Huberstraße.

Alle diese Bereiche sind mit Schildern markiert, die auf eine sogenannte Bienenweide hinweisen. Denn: Für Insekten sind solche Blühwiesen willkommene und benötigte Nahrungsquellen. Diese Blühwiesen sind Teil des Projektes „Bad Dürrheim blüht auf“, das finanziell von Bad Dürrheimer Mineralbrunnen unterstützt wird und im Rahmen dessen viele Aktionen gegen das Insektionsterben stattfinden.