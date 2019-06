von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Noch heute sind die beiden Rathäuser, das Haus des Gastes und das Haus des Bürgers – die Siedepfanne – und die Bohrtürme sichtbare Wahrzeichen Bad Dürrheims und Zeugen der Geschichte der Stadt. Die Gebäude werden heute anderweitig genutzt, ein Teil jedoch ist normalerweise für die Bürger nicht mehr zugänglich. Dazu gehören die sich unterirdisch unter der Siedepfanne befindlichen Keller und Gänge. Gänge, durch die früher die Sole geflossen ist und von denen aus die Siedepfannen beheizt wurden.

Siedepfanne – dieser unter der Bevölkerung immer noch gebräuchliche Name für das Haus des Bürgers resultiert daher, dass in dem Gebäude früher in riesigen Pfannen das Salz gesiedet wurde. Unter der Siedepfanne wurde bis 1930 geheizt, solange bis um diese Zeit herum das zentrale Siedehaus abgerissen wurde, das auf dem jetzigen Großraumparkplatz stand.

Übrigens seien, besser gesagt waren das Haus des Bürgers und das Haus des Gastes durch einen unterirdischen Tunnel miteinander verbunden, weiß Haustechniker Gerhard Feiß zu berichten. Dieser Tunnel sei jedoch nicht mehr begehbar, weil er teilweise eingestürzt ist und auch immer noch zusammensackt. Wenn wieder etwas eingestürzt ist, zeige sich das an der Oberfläche in Absackungen auf dem Parkplatz.

Dort, in den Gängen, wo früher geheizt wurde und die Sole durch die Gänge floss, ist heute die Technik vom Haus des Bürgers untergebracht und unter anderem das Lager für Stühle und Tische. Noch heute sondern die Wände Salz ab, erklärt Gerhard Feiß, der tagtäglich durch die Gänge des Gemäuers geht. Rund 150 Meter Länge umfassen die beeindruckenden, noch immer salzgetränkten Kellergewölbe. Man kann sich fast verlaufen.

Führung mit einem echten Sieder

Jemand, der sich noch sehr gut an die damalige Zeit erinnert, ist der ehemalige, noch einzigste lebende Salzsieder Rudi Kolsdorf. Er hat damals dort unten gearbeitet. Für die Führung des SÜDKURIER am Donnerstag, 13. Juni, kommt der inzwischen weggezogene Senior an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück, um aus dieser Zeit und von seinen Erinnerungen zu berichten.

15 SÜDKURIER-Leser haben die Gelegenheit, an dieser kostenlosen Führung teilzunehmen. Diese beginnt um 14 Uhr. Die Teilnehmer sind gebeten, sich um 13.45 Uhr vor der Siedepfanne einzufinden. Angesetzt für die Führung sind etwa zwei Stunden Zeit. Es gibt viel zu Schauen und für die Wissbegierigen die Gelegenheit, jede Menge Fragen zu stellen.