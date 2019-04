von SK

Im Hinblick auf die bevorstehende Kommunalwahl legen auch die Sozialdemokraten ihr Wahlprogramm vor. 18 Kandidaten, elf davon sind Frauen, stehen auf der Liste. Ziel ist, im Gemeinderat von zwei auf drei Sitze zu kommen. Etliche Themen hat die SPD in ihr Wahlprogramm aufgenommen.

"Wir setzen uns für die Stärkung der Koordinationsstelle Bürgerschaftliches Engagement in der Verwaltung ein und für die Vernetzung der zahlreichen Ehrenamtlichen", führt Derya Türk-Nachbaur etwa aus. Die Förderung der Vereine und Organisationen bleibe ein zentrales Anliegen.

Familiengerechter und bezahlbarer Wohnraum ist ein weiterer Schwerpunkt. So wolle man sich für aktive Bodenvorratspolitik der Kommune einsetzen, bezahlbarer Wohnraum sei eine der herausragenden Aufgabenstellungen. Eine weitere Kernforderung lautet, Bildungsangebote von Anfang gebührenfrei und unabhängig vom Einkommen für alle zugänglich zu machen. Ebenfalls bleibe die seit Jahren überfällige Sanierung der Grund- und Werkrealschule eine Notwendigkeit. Auch an dem bereits gestellten Antrag für die Etablierung eines Bildungsbeirates werde man festhalten. Ebenso findet sich die flexible Betreuung an den Schulen auf der Liste.

Die Stärkung von Wirtschaft und Tourismus haben sich die Sozialdemokraten ebenfalls auf die Fahne geschrieben, und die Stadt müsse in Bezug auf Energieversorgung und -gewinnung eine Vorreiterrolle spielen. Neben den Verbesserungsmöglichkeiten für Fahrradverkehr und Fahrradwege sieht die SPD Optimierungsmöglichkeiten bezüglich des Busverkehrs, um die Anbindung der Ortsteile an die Nahversorgungsmöglichkeiten der Kernstadt zu verbessern und man habe ja auch den Antrag auf Shuttle-Busse bei Veranstaltungen gestellt. "Wir setzen uns für die Erarbeitung eines Konzepts zur Etablierung einer Stadtbuslinie ein, deren Streckenführung auch die Anbindung der Teilorte im Fokus hat", so die Ortsvorsitzende. Außerdem unterstütze man die Idee der Stadtverwaltung vom Einsatz von Elektrobussen mit Überzeugung.

In der Kernstadt gelte es, die Innenstadt mit Leben zu füllen und attraktiver zu gestalten. Dazu wollen die Sozialdemokraten gemeinsam mit Bürgern und Verwaltung ein ganzheitliches Stadtentwicklungskonzept erarbeiten. Zumindest an Wochenenden solle der Autoverkehr zu bestimmten Zeiten oder bei Veranstaltungen aus der Friedrichstraße ferngehalten werden.

Nicht zuletzt müsse die Verwaltung optimiert werden. Demnach sollte künftig möglich sein, Routinevorgänge online zu erledigen. Gleichzeitig gilt das Augenmerk dem zügigen weiteren Netzausbau und der Sicherung der medizinischen Versorgung durch Gesundheitszentren.