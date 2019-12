Bad Dürrheim (sk) Ganz im Zeichen der Jubilarin Ursula Welp beging der SPD-Ortsverein Bad Dürrheim seine diesjährige Adventsfeier. Traditionell treffen sich die Sozialdemokraten der Stadt jedes Jahr im Gasthaus Rössle, wo sie zum gemütlichen Essen mit Rahmenprogramm einladen. Als Laudatorin würdigte Ortsvereinsvorsitzende Derya Türk-Nachbaur Welps Einsatz für die Sozialdemokratie und das ehrenamtliche Engagement der Jubilarin, die in den letzten vier Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen nicht nur die Geschicke der SPD in Waldenbuch und Bad Dürrheim mitgestaltete, sondern auch an vielen anderen Stellen ehrenamtlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eintritt. Neben ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende des Deutsch-Ungarischen Freundeskreises ist Ursula Welp auch nach wie vor als Kulturlotsin aktiv. Neben einer Urkunde bekam die Jubilarin auch noch die silberne Ehrennadel für treue Mitgliedschaft überreicht.