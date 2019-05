von SK

Mittlerweile sind die Konzerte der Reihe „Klassik Live“ immer montagabens eine feste Instituation. Viele hochrangige Künstler hat Organisator Ernst Lutz schon nach Bad Dürrheim geholt. Am heutigen Montag, 27. Mai, bietet Klassik Live einen weiteren Klavierabend mit dem italienischen Pianisten Pietro Ceresini, heute Dozent für Klavier an der Musikhochschule Freiburg. Die Veranstaltung findet wie immer im Hotel am Solegarten, Luisenstraße 14, statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Das abwechslungsreiche Programm beginnt mit der Fantasie f-moll von Frédéric Chopin. Es folgen Quatre Nocturnes von dem polnisch-französischen Komponisten Alexandre Tansman und eine Toccata des italienischen Komponisten Goffredo Petrassi. Nach der Pause ist ein Liederzyklus von Franz Liszt zu hören. Es sind acht Lieder von Franz Schubert, die Liszt bearbeitet hat. Pietro Ceresini, der aus Parma stammt, hat nach seinem Master-Abschluss an der Musikhochschule Freiburg bei mehreren Wettbewerben stark auf sich aufmerksam gemacht und ist international ein gefragter Pianist. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind erbeten.