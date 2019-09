von Mandy Heinze

Ohne die Vision von ein paar wenigen Öfinger Fußballspielern, die damals in Oberbaldingen Fußball spielten, aber eine eigene Mannschaft in Öfingen aufbauen wollten und deswegen am Stammtisch Überzeugungsarbeit leisteten, hätte am vergangenen Samstag wohl keine Feier zum 50-Jährigen des Öfinger Sportvereins stattgefunden. Auch der heutige Vereinsvorsitzende, Rainer Münzer, bedankte sich vor allem bei den Visionären von damals, die den Fußballern gefolgt sind: „Ohne Euch Gründungsmitglieder würden wir heute nicht hier sitzen – Danke an Euch!“.

Die Gründungsmitglieder lassen bei ihrer Ehrung durch den ersten Vorsitzenden Rainer Münzer (rechts) lautstark den Öfinger Schlachtruf erklingen. Adolf Fuß, Gerd Manger, Ernst Manger, Kurt Nopper, Wilfried Wölfle, Günter Seiffert, Richard Plass (hintere Reihe von links). Wolfgang Quanz, Emil Kremm, Karl Schneckenburger, Ernst Schaber, Wolf-Dieter Seiffert, Herbert Wölfle und Hans Heppler (vorn von links). | Bild: Mandy Heinze

Aber auch die Gründungsmitglieder freuten sich über den Geburtstag. „Das hätten wir damals nicht für möglich gehalten“, sind sie sich einig. Wie sich der Verein entwickelt habe und wieviel Freude in den vergangenen Jahren auf und auch neben dem Fußballplatz herrschte, konnten die zahlreichen Gäste den ganzen Abend über bei einer Foto- und Videopräsentation sehen, die auf einer Leinwand im Hintergrund lief.

Die Vorsitzenden der Öfinger Vereine gratulieren zum Jubiläum (von links): Raphael Heppler, Christina Engesser, Bianca Schneckenburger, Karl-Heinz Kienzle, Roger Heinze, Nathalie Manger, Rainer Münzer, Karin Kremm. | Bild: Mandy Heinze

Zum Gratulieren kam auch Bürgermeister Jonathan Berggötz, der das tolle Miteinander beim Öfinger Sportverein und die tolle Stimmung bei allen Events hervorhob. „Die Mitgliederzahlen sind beachtlich. Der Sportverein Öfingen kann auch so aktiv sein durch die Ippinger, die heute einen großen Teil der Mitglieder ausmachen“, so Berggötz, der selbst schon als Jugendspieler kurzzeitig in Öfingen gespielt hat.

„Ein Vereinsjubiläum, welches mit Stolz begangen werden kann. Viele Freunde des Vereins erinnern sich gern an die Geschichte“, erklärte Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser, die gleichzeitig viel Mut und Zusammenhalt für die nächsten Jahre und anstehenden Aufgaben wünschte, die Jugendarbeit des Vereins lobte und sich von den Aktionen im Verlauf des Jubiläumsjahres begeistert zeigte.

Auch der Baarpokal-Vorsitzende Manfred Krachenfels befand sich unter den geladenen Gästen. Schon sieben Jahre nach seiner Gründung habe der SVÖ an der Austragung des Baarpokals teilgenommen, erinnerte er. „Toll, was ihr sportlich und gesellschaftlich leistet. Danke für die Gastfreundschaft“, würdigte Krachenfels den Verein und erinnerte daran, dass schon 1979 der erste Baarpokal in Öfingen ausgerichtet wurde.

Unter den weiteren Gratulanten befand sich Werner Fichter vom Badischen Fußballverband sowie die Trainer der Nachbarvereine, mit denen Öfingen im Jugendbereich in Spielgemeinschaften spielt. Diese freuten sich darüber, dass die Klippen umschifft wurden, um in diesem Jahr den runden Geburtstag gemeinsam zu feiern.

Bild: Mandy Heinze

„Ein halbes Jahrhundert Fußball in Öfingen – viele der ehemaligen Gründungsmitglieder sehen heute ihre Enkel auf dem Fußballplatz spielen. Ich erinnere mich noch gut an die Abrissparty des alten Vereinsheims und an den Aufstieg in der Saison 2012/13“, ergriff schließlich Roger Heinze vom Förderverein das Wort und überreichte ein Geschenk in Form eines stattlichen Schecks in Höhe von 15 000 Euro, der für die Jugendarbeit gedacht ist. Natürlich kamen auch die anderen Öfinger Vereine nicht mit leeren Händen.

Bild: Mandy Heinze

Abgerundet durch die Tanzgruppe „Dance 4 you“ des FGS Öfingen, einer Fußball-Freestyle-Show von Patrick Bäurer und musikalisch feierlich umrahmt von Jo Baca geriet die Jubiläumsfeier zu einem gelungenen, kurzweiligen Abend.