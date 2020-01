Sie sind keine Unbekannten mehr, die „Bure zum Alange“, also Wolfgang Winterhalder und Nikolaus König. Nun kommen sie im März zum 65. Geburtstag des Musik- und Trachtenvereins Öfingen auf die Baar.

Mit ihrem Programm, das sich aus inzwischen Bekanntem und immer wieder auch aktuellem Tagesgeschehen zusammensetzt, touren sie seit mittlerweile über 17 Jahren durch den Südwesten. Am Samstag, 21. März, lernen sie nun auch Öfingen kennen, wo sie ab 20 Uhr in der Osterberghalle zu erleben sein werden.

Nikolaus König aus Breitnau und Wolfgang Winterhalder aus Titisee-Neustadt stehen seit vielen Jahren erfolgreich auf der Bühne mit ihrem Kabarett. Die beiden echten Schwarzwälder Landwirte sind in ihrem Programm abseits der Comedy-Autobahn auf ihrem eigenen Feldweg unterwegs. Hier können sie auch mal stehen bleiben ohne überrannt zu werden. Sie suchen nach Schlaglöchern, Sinn und Unsinn, nach Echtem oder nur Aufgesetztem, kämpfen heute mit Liedern und Wortspielen so wie früher mit Mistgabel und Dreschflegeln um ihr Überleben im rauen Wald. Die zwei Bauern suchen oft in fremden Feldern, doch im eigenen Mist stochern ist immer erfolgreich. Denn wer selbst in den Spiegel schauen kann, der findet bei sich selbst einen großen Fundus an Irrsinn und Klamauk.

Bewirtet wird an diesem Abend mit herzhaften Speisen, heißt es in der Ankündigung des Musik- und Trachtenvereins, damit das kulturelle Angebot passend kulinarisch ergänzt wird. Der Vorverkauf läuft. Eine Karte kostet im Vorverkauf acht Euro. Erhältlich sind die Karten in der Verwaltung des Öfinger Feriendorfes, Telefon 07706/56 56, in Talheim bei „Lebensmittel Irion“, in Ippingen beim „Ippinger Backstüble“, per Mail unter musikverein-oefingen@web.de sowie bei allen aktiven Mitgliedern des Öfinger Musikvereins. Eventuelle Restkarten werden für zehn Euro an der Abendkasse verkauft. Einlass ist ab 18 Uhr, die musikalische Unterhaltung übernimmt der Musikverein Kurkapelle Schonach. Das Programm beginnt um 20 Uhr.