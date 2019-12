von man (Mandy Heinze)

Vorbereitungen auf den Geburtstag: Nicole Schneckenburger, Christina Engesser und Anke Rech (von links) freuen sich, denn der Öfinger Musik- und Trachtenverein feiert im kommenden Jahr, am 21. und 22. März, seinen 65. Geburtstag. Am Samstagabend, 21. März, wird mit Kabarett und Musik gefeiert, mit „Bure zum Alange!“ und dem Musikverein Schonach. Der Kartenvorverkauf startet ab sofort, die Karten sind erhältlich im Öfinger Feriendorf unter Telefon (07706) 56 56, im Ippinger Backhäusle, Telefon (07706) 56 58, bei allen Musikern des Musik- und Trachtenvereins und per E-Mail unter musikverein-oefingen@web.de.