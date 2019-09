von Sabine Naiemi

Beim fünften Naturparkmarkt in der Stadt, der am Sonntag, 13. Oktober stattfindet, beteiligt sich dieses Mal auch das Gewerbegebiet am parallel stattfindenden verkaufsoffenen Sonntag. Bad Dürrheim sei Teil des schönen Schwarzwaldes und diesen wolle man beim Naturparkmarkt erlebbar machen, erklären die Organisatoren der Kur- und Bäder GmbH.

Auf dem Naturparkmarkt in Bad Dürrheim zeigen fast 50 Anbieter, was die Region Schwarzwald-Baar alles zu bieten hat. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Auf dem Markt

Unter dem Dach des Naturparks Südschwarzwald werden regionale Produkte, traditionelles Handwerk, Initiativen aus Tourismus und Naturschutz und vieles mehr präentiert. Im Mittelpunkt aller Naturparkmärkte stehen die vielfältigen regionalen – auch kulinarischen – Erzeugnisse, wie etwa Spezialitäten der Käseroute im Naturpark Südschwarzwald, Holzofenbrote oder auch selbst hergestellte Kräutersirups. So werden rund um den Rathausplatz 48 Aussteller aus der Region nicht nur ihre Produkte (von Naturseifen, Honig, Kräutern, Schwarzwald- und Wildspezialitäten, Backwaren Holzwaren, Kunsthandwerk) anbieten, sondern auch mit Handwerksvorführungen die Herstellung ihrer Produkte veranschaulichen. Damit und zum Beispiel auch am Informationsstand des Naturparks Südschwarzwald wird ein Einblick in wichtige Themen und Zusammenhänge der regionalen Wertschöpfung gewährt.

Gemeinsamen Spaß am nachhaltigen Kochen wird die Naturpark-Kochschule für Kinder vermitteln. Während knackiger Kocheinheiten mit dem Kochschule-Team zaubern die Teilnehmer kleine regionale Leckerbissen, die dann kostenlos mit nach Hause genommen werden dürfen.

Zum Programm auf dem Rathausplatz gehört am Sonntag auch musikalische Unterhaltung. Von 12 bis 13.30 Uhr wird die „Hoh‘wald Musig“ spielen, von 15 bis 16.30 Uhr lassen die Knöpflespieler keine Langeweile aufkommen.

Rund um den Apfel

Von 12 bis 17 Uhr öffnen am Sonntag vom Kurpark aus bis in der Friedrichstraße zahlreiche Händler ihre Geschäfte und bieten verschiedene Aktionen an, in denen es rund um den Apfel geht. Im Kurpark gibt es im Eine-Welt-Laden Karibuni gibt es Apfelsaft mit Mango. In Heikes Wollstüble wird man mit Apfelkuchen verwöhnt, Conny Brix Feine Wäsche beschwipst die Kunden mit Apfelkorn und Apfelschnitz, Karin Leben schenkt Apfeltee aus, in Sabines Schreibstube werden Bio-Äpfel verteilt, bei „Schöne Schuhe“ gibt es Apfelmuffins. Auch die Hofbuchhandlung, der Schnitzer und die Boutique Sophie haben geöffnet.

Auf einen ereignisreichen Sonntag freuen sich (von links): Daniel Limberger, Marc Pleij, Markus Spettel, Roswitha Kneer, Tamara Pfaff und Daniel Keller. Bild: Stadtverwaltung | Bild: Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim

Im Gewerbegebiet

„Auch hier warten die Händler wieder mit viel Programm auf“, kündigt Tamara Pfaff an, die Vorsitzende des Gewerbevereins. Beispielsweise gibt es bei Fressnapf wieder zehn Prozent Rabatt auf alles und noch weitere Besonderheiten, ebenso wird im Dänischen Bettenlager Rabatt gewährt. Möbel Braun wird die Kunden unter anderem mit Koch-Shows und Kinderschminken unterhalten. Im Media-Markt kann man unter anderem Assistenzsysteme für zu Hause testen, ein Friseur wird wieder da sein, ein Fußballturnier an der Playstation wird ausgetragen und das neue Geschäftsfeld für Firmenkunden vorgestellt. Leider stünden noch nicht alle teilnehmenden Geschäfte endgültig fest, so Pfaff und das Edeka-Center könne sich aufgrund des derzeit laufenden Umbaus nicht beteiligen.

Öffnungszeiten

Der Naturparkmarkt in der Stadt ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das musikalische Programm auf dem Rathausplatz geht von 12 bis 13.30 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten für den verkaufsoffenen Sonntag sind sowohl in der Innenstadt als auch im Gewerbegebiet von 12 bis 17 Uhr.

Kostenloser Pendelverkehr

Der Bustransfer beginnt ab 12 Uhr und erfolgt in stündlichem Rhythmus. Die Ersatzhaltestelle befindet sich in der Carl-Friedrich-Benz-Straße auf Höhe des Aldi. Weitere Haltestellen sind das Gewerbegebiet, Kurstift, Adlerplatz I und Busbahnhof (Ankunft 12.15 Uhr). Der Rücktransfer vom Busbahnhof startet um 12.30 Uhr (stündlich), über den Adlerplatz II, Kurstift, Gewerbegebiet, Carl-Friedrich-Benz-Straße/Aldi.

Parken und Straßensperrungen

Zu beachten ist, dass am Sonntag, 13. Oktober, von 8 bis 20 Uhr die Luisenstraße ab Ecke Bahnhofstraße bis zum Hotel Soleo für den Verkehr gesperrt ist. Das Kurgebiet und das Solemar sind über die ausgeschilderten Umleitungen (Schul-, Scheffel-, Salinen-, Huber- und Luisenstraße) erreichbar. Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen auf dem Parkplatz Stadtmitte, dem Minara-Parkplatz und dem Überlaufparkplatz Minara zur Verfügung. Weitere Informationen sind auch im Internet zu finden unter www.badduerrheim.de.