von Wolf-Wilhelm Adam

Manchmal ist es schon gemein, dass nur Kinder zum Kinderferienprogramm zugelassen sind. Das dachte sich sicherlich der eine oder andere Besucher des Fastnachtsmuseums Narrenschopf, der am Montag in der dritten Kuppel vorbeischaute. Denn dort bastelte eine Gruppe Kinder zusammen mit Andreas Reutter Drahtmasken und hatten dabei sichtlich großen Spaß dabei.

Andreas Reutter zeigt den Kindern, wie sie beim Maskenbau weiter vorgehen müssen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Andreas Reutter ist Zunftarchivar und Museumsleiter im Oberschwäbischen Weingarten. Es ist davon auszugehen, dass die Verantwortlichen des Narrenschopfs über seine Mitgliedschaft im kulturellen Beirat der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte mitbekommen haben, dass er in Weingarten den Brauch der Drahtmaskenherstellung wiederaufleben lässt und ihn schlichtweg für das Kinderferienprogramm in Bad Dürrheim verpflichtet hat.

Alte Kataloge der Thüringer Maskenfabrik Heintz und Kühn zeigt, wo um das Jahr 1900 herum bereits Drahtmasken angeboten wurden.

„Drahtmasken gibt es seit über 200 Jahren. Sie sind eigentlich die Vorläufer der Holzmasken, die heute überall vertreten sind“, berichtet Andreas Reutter. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie hauptsächlich in Thüringen hergestellt und weltweit vertrieben. „Dort war das Zentrum der Fasnetsindustrie, die jedoch leider nach dem Mauerbau völlig verschwunden ist.“

Andreas Reutter hatte Masken dabei, die zum Teil aus dem 19. Jahrhundert stammen.

Reutter hat für seine Zunft, die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348, diesen alten Brauch wieder zum Leben erweckt. Der Narrensamen, also die Kinder der Zunft, dürfen ihre eigene Maske selbst aus Draht herstellen und in der fünften Jahreszeit mit Stolz tragen. „Das hat viele Vorteile: die Drahtmaske ist viel leichter als die Holzmaske, deutlich günstiger und ihr passiert nichts, wenn sie mal runter fällt“, erzählt Reutter. Als handwerklich völlig unbegabter Mensch, wie er sich selbst bezeichnet, musste er lange ausprobieren und viele Rückschläge hinnehmen, bis er den richtigen Draht, die richtige Dicke der Metallstäbe und die richtigen Farben beisammenhatte. Nun findet jährlich ein Workshop in Weingarten statt, bei dem Eltern zusammen mit ihren Kindern Drahtmasken herstellen.

Viel Spaß hatten die Kinder beim Basteln der Masken und werden sie an der kommenden Fasnet sicherlich auch mit Stolz tragen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

In Bad Dürrheim war er allein mit den sieben Kindern am Werkeln. Zunächst galt es, eine der massiven Gips-Vorlagen auszusuchen und mit einer speziellen Hebelmaschine deren Konturen auf das Drahtgeflecht zu übertragen. Anschließend wurde dieses Geflecht mit dickem Draht umschlossen und um den Draht gewickelt. So entsteht die eigentliche Maske, die dann auch über dem Gesicht getragen werden kann. Das war alles gar nicht so einfach für die Kinder.

Der Draht piekte die Finger, der nötige Abstand von Drahtgeflecht zu dickem Draht war einzuhalten und dann ging es ans Umfassen desselben, damit beim Tragen keine scharfen und oder stechenden Enden das Gesicht verletzen können. Mit der Heißklebepistole wurden Bänder drum herum angebracht, bevor mit der Sprühdose die Grundierung aufgetragen wurde. „Im Normalfall ist das ein Prozess, der mit Trocknungsphase über mehrere Tage geht. Hier muss das alles etwas schneller passieren“, betont Reutter.

Anschließend durften die Kinder mit Acrylfarben Augen, Nase und Mund aufmalen. So manch einer verpasste seiner Drahtmaske auch einen dicken Vollbart. Und obwohl die Masken so dünn sind, erkennt man denjenigen, der sich darunter verbirgt, später nicht mehr.

Hoch konzentriert arbeiten die Kinder an ihren Drahtmasken.

Die Kinder hatten viel Spaß, Wartezeiten wurden zwischendurch mit den 3-D-Brillen des Narrenschopfs überbrückt. „Normalerweise sind wir bei solchen Aktionen mindestens zu zweit“, muss Reutter eingestehen. Er sprang zwischen den Kindern hin und her, denn viele Schritte waren für die kleinen Kinderhände zu schwierig. Doch am Ende des Tages trug jedes Kind stolz seine eigene Drahtmaske nach Hause.