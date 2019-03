von SK

Die intakte Vereinslandschaft auf der Ostbaar beweist sich einmal mehr durch die Zuwachsrate beim Musikverein Unterbaldingen. Acht neue Zöglinge konnten die Musiker 2018 akquirieren, wie auf der Hauptversammlung am vergangenen Freitag zu vernehmen war. Im Mai ist ein experimenteller Gemeinschaftsauftritt mit den Oberbaldinger Musikern geplant.

Die jährlichen Investitionen für die Jugendausbildung in einem unteren, fünfstelligen Bereich scheinen sich auszuzahlen, die Bläserjugend zählt nunmehr 30 Mitglieder. Sieben Jungmusiker aus dem Zöglingspool schafften 2018 nach dem Ablegen des Jungmusikerleistungsabzeichens den Sprung in die Jugendkapelle. "Mit qualitativ hochwertigen Ausbildern ist die Jugend das Rückgrat der Musik in Unterbaldingen. Das zeigt sich auch an den erlangten Ausbildungsgraden", erklärte Jugendausbilder Julian Götz. Karl Schwarz, Florian Götz und David Eisele erlangten das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold, Simon Eisele in Silber. "Für die Prüfung in Gold hatten wir mit drei Mann die meisten Aspiranten an jenem Prüfungstag an der Musikakademie in Staufen. Für einen doch kleinen Verein stolze Zahlen", warf Jugenddirigent und Ortsvorsteher Jürgen Schwarz ein.

Bläserjugend als auch Musikverein haben mit vier Kurkonzerten, der Musikgala, dem Jahreskonzert und der Sommerserenade sowie zahlreichen auswärtigen Auftritten und einem Kameradschaftsabend ein intensives Musikerjahr hinter sich. Mit Auftritten zum 95-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr, dem Herbstfest der Unterbaldinger Sänger und Eröffnung des neuen Service-Centers der Ortsverwaltung war man auch solide in das Dorfleben eingebettet. "Ihr seid eine kulturelle Bereicherung für unseren Ort", lobte Jürgen Schwarz in seiner Funktion als Ortsvorsteher.

"Anlässlich der kräfteraubenden 1250-Jahr-Feier für Ober- und Unterbaldingen im Juli könnten wir dieses Jahr etwas zurückfahren", mahnte Dirigent Dominik Wittmann. Mit dem musikalischen Niveau ist der musikalische Leiter zufrieden: "Bei der Musikwahl versuche ich immer etwas zu knacken." Gelungen sei dies beim Jahreskonzert, bei dem die Stimmung der Gäste spürbar super gewesen sei.

Jetzt freut sich die ganze Truppe auf das Gemeinschaftskonzert mit den Oberbaldinger Musikern am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr, in der Ostbaarhalle. Mitwirken werden auch die Gesangvereine beider Ortschaften. In dieser erstmalig bestehenden Formation werde man auch beim Festakt und ökumenischen Gottesdienst zur 1250-Jahr-Feier auftreten.

Die Kassenlage ist nicht unerfreulich, auch wenn die Ausgaben für die neuen Uniformen in 2017 und 2018 beachtlich waren. Eine Präsenz auf dem Lichterfest in Bad Dürrheim und auf dem Christkindlemarkt 2019 soll die Kassenlage weiter verbessern.