von SK

Der Musikverein Unterbaldingen veranstaltet am Samstag, 16. November, um 20 Uhr sein Jahreskonzert in der Ostbaarhalle in Unterbaldingen. Durch die 1250-Jahr-Feier Baldingens war 2019 für den Musikverein ein ganz besonderes Jahr. Doch auch das Jahreskonzert verspricht einige Höhepunkte, heißt es in der Ankündigung. Die Musiker wollen ihre Zuhörer mitnehmen auf eine Reise durch Großbritannien. Stücke wie „English Folk Song Suite“, „Highlights from Robin Hood“ oder „The Symphonic Beatles“ thematisieren unterschiedliche Aspekte des Vereinten Königreiches. Zusätzlich konnte mit der Stadtmusik Geisingen ein außerordentlich hochwertiger Konzertpartner gewonnen werden. Das Jubiläumsjahr findet dadurch einen runden und musikalisch erstklassigen Abschluss, da die Geisinger Stadtmusik die Patenkapelle des Musikvereins Unterbaldingen ist. Einlass ist ab 19 Uhr.