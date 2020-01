von Alexander Hämmerling

Nach ihrem ersten Jahr als Vorsitzende des Musikvereins Hochemmingen spricht Astrid Fehrenbacher bei der Jahreshauptversammlung von einer Zeitspanne mit „vielen Höhen und wenig Tiefen“. Mit dem Schwarzwaldfest der Blasmusik, dem Jahreskonzert und einem zweitägigen Konzertausflug nach Heidelberg blicken die Musiker gleich auf drei Höhepunkte in 2019 zurück. Dem seit Juni 2018 amtierenden Dirigenten Gerhard Ruby wird eine „unkomplizierte Zusammenarbeit“ attestiert. Er habe „tollen Schwung in die Reihen gebracht und man gehe Hand in Hand“.