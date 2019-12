von Alexander Hämmerling

Das Jahreskonzert des Musikvereins Hochemmingen war ein vierstündiger Partymarathon mit 270 Gästen. Parallel überraschte Dirigent Gehrhard Ruby sein Publikum mit der Tatsache, dass er neben dem Schwingen des Taktstocks auch den Gesang zu seinen Talenten zählt.

Für den musikalischen Leiter Andreas Hirt, war es der letzte Auftritt und das letzte Dirigat mit seinen Kappeler Trachtenmusikern auf dem Jahreskonzert des Hochemminger Musikvereins. | Bild: Alexander Hämmerling

Doch zunächst hieß es „Berg Heil“ mit der Trachtenkapelle aus Kappel, die unter der Leitung von Andreas Hirt als Gastensemble fungierte. Gleich drei Stücke, die Hälfte ihres musikalischen Pensums, widmeten die Kappeler den Schönheiten einer Bergwanderung mit all ihren Gefahren oder dem Zauber beim Anblick einer Berghütte in klarer Sternennacht. Ihre Musik mit Werken wie „Mountain Winds“ oder „Alpina Saga“ zelebrierte die betörende Stille einer Berglandschaft, was beim Publikum den enthusiastischen Nerv traf. Rhythmisches Klatschen verabschiedete die Kappeler, für deren Leiter Hirt das Konzert nach dreijähriger Tätigkeit außerdem das finale Dirigat war. Die Weihnachtsseligkeit sich nähern wissend, beschenkten die Kappeler zur „Stärkung in der kalten Jahreszeit und Genuss in den Adventstagen“ ihre Gastgeber noch mit einer geräucherten Rippe profunden Ausmaßes.

Die Hochemminger Musiker lassen sich mit ihrem abgekämpften Dirigenten Gerhard Ruby nach vier Stunden an Jahreskonzert feiern. Um dem Moderator Gerhard Wolf, der Fan des FC Bayern München ist, einen Denkzettel zu verpassen, zog Ruby kurzerhand das Trikot von Borussia Mönchengladbach an. Gladbach gewann an diesem Abend ein denkwürdiges Spiel gegen den Rekordmeister. | Bild: Alexander Hämmerling

Gerhard Wolf ist als rhetorischer Wirbelwind ein wohlbekanntes Gesicht bei den Moderationen des Konzerts. | Bild: Alexander Hämmerling

Die Begeisterung der Hochemminger für eine kontrastreiche Programmgestaltung zugunsten des Publikums reißt auch 2019 nicht ab. Zum 70. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland servierte man dem Auditorium unter dem Motto „Deutschland ist Weltmeister – Eine Musikrevue“ eine mit 15 Punkten gespickte Rundreise durch die musikalischen Annalen der Heimat. Arrangierte Gastauftritte der Solosänger Daniela Maroulis und Florian Stier, des Gospel-Chors Get Gospel aus Villingen, sowie des Egerländers Horst Stetter mit seinen Löffeln zur Aufführung der Löffelpolka, komplettierten das musikalische Varieté.

Hier das Beweisfoto: Dirigent Gerhard Ruby kann nicht nur den Taktstock schwingen, sondern auch singen. | Bild: Alexander Hämmerling

Der Villinger Gospel-Chor Get Gospel bereichert den genussvollen Musikabend auch mit a capella Gesang. | Bild: Alexander Hämmerling

Und wo Musik im Überschwang zugegen ist, darf nach den Ansprüchen von Gerhard Ruby auch der Esprit nicht fehlen. So bespaßte erneut Gerhard Wolf von der Villinger Musikakademie mit Witz und Geist, aber auch neckenden Hieben wider seinen Kumpanen Ruby, die Gäste als Moderator. „Wenigstens einer rettet heute Abend noch das Dirigieren hier“, holte Wolf trocken gegen Ruby aus, den Cameo-Auftritt des Villinger Musikers und Komponisten Phillip Eschbach ankündigend. Eschbach führte mit den Hochemminger Musikern im September ein Kurkonzert in Bad Dürrheim auf, mit aus seiner Feder stammenden Werken und übernahm für das Stück „Les Humphries in Concert“ den Taktstock.

Als Solosägerin begeistert Daniela Maroulis die Zuschauer mit beispielsweise „Ich will keine Schokolade“ von Trude Herr. | Bild: Alexander Hämmerling

Ruby hingegen mischte sich zum a cappella vorgetragenen Stück „Bring me little water, Sylvie“ unter die Reihen des Gospelchores und outete sich als mit Talent angehauchter Sänger. Selbst bei der durch frenetischen Applaus abgerungenen Zugabe oblag es Ruby, als Solosänger zu untermalen. Goldregen und stehende Ovationen besiegelten für die Hochemminger einen Konzertabend in gewohnt formidablem Stil.