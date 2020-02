von Wolf-Wilhelm Adam

Der Männergesangverein Sunthausen hat 2019 ein eher ruhiges Jahr hinter sich gebracht. Zwölf Auftritte zu unterschiedlichsten Anlässen bestritten die 29 aktiven Sänger, die trotz eines Durchschnittsalters von um die 70 Jahren einen gesangsstarken Chor bilden. „Natürlich haben wir in allen Registern Bedarf an weiteren Sängern“, betonte der Vorsitzende Lothar Gail. Dennoch sieht er nicht schwarz, wenn er in die Zukunft des Vereins blickt. „Wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder auch neue Sänger dazu bekommen und werden auch weiterhin alles versuchen, unseren Chor zu verstärken.“

Zu den Jahreshöhepunkten zählt insbesondere das Wunsch-Konzert, das in diesem Jahr am 18. April stattfinden wird. Zu diesem Konzertprojekt werden stets auch Gastsänger eingeladen, die dabei den engen Zusammenhalt und das hervorragende Klima innerhalb des Chores kennenlernen können. „Hierdurch haben wir in den letzten Jahren drei Sänger dazubekommen, die von der gemeinsamen Arbeit angetan waren und einfach geblieben sind“, so Gail. Absehbar ist bereits jetzt, dass im Laufe des Jahres zwei Sänger aus Alters- und Gesundheitsgründen ausscheiden werden. Somit ist natürlich jedes Chormitglied aufgerufen, neue Mitglieder zu finden und für das Singen im Männergesangverein zu begeistern. Vielleicht finde sich ja unter den 59 passiven Mitgliedern auch der eine oder andere, der wieder mal aktiv singen wolle.

Lothar Gail zog eine durchweg positive Bilanz zum abgelaufenen Vereinsjahr. Dem konnte sich Kassenwart Peter Betz nur anschließen. Einen wichtigen Punkt brachte der Vorsitzende bezüglich der Zeltgemeinschaft auf die Tagesordnung. Diese werde, so seine Aussage, zeitnah aufgelöst. Bisher teilten sich Musikverein, Turnverein, Feuerwehr und eben der Männergesangverein das gemeinsame Zelt.

Da zuletzt aber nur noch der Musikverein aktiv davon Gebrauch machte, geht das Zelt nun in den Besitz des Musikvereins über. Den anderen drei Vereinen wird über zehn Jahre hinweg das Zelt jährlich einmal kostenlos zur Verfügung gestellt. Es fallen nur Kosten für den Zeltmeister an. Das Guthaben aus der Gemeinschaftskasse werde unter den drei Vereinen aufgeteilt, während eben der Musikverein das Zelt künftig sein Eigen nennen darf. Der Vertrag sei nun unterschriftsreif und soll zeitnah rückwirkend zum 31. Oktober 2019 abgeschlossen werden.

Bei den Wahlen wurden der zweite Vorsitzende Rolf Bayer, der Kassenwart Peter Betz, der passive Beirat Gerd Noack und der Beirat der Ehrenmitglieder Norbert Gail in ihren Ämtern bestätigt. Dirigentin Martina Wenzler-Gail wurde für ihre 30-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet und der Vorsitzende Lothar Gail für 20 Jahre.