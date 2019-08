von Wolf-Wilhelm Adam

Die Sanierung des Unterbaldinger Kirchturms schreitet voran. Architekt Franz Eisele geht davon aus, dass im Herbst die Arbeiten abgeschlossen sein werden. Bis es soweit ist, ging nun recht viel Zeit ins Land. Bereits im zurückliegenden Jahr wurde mit der Sanierung begonnen. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER klärt Architekt Eisele über den Stand der Dinge auf.

Warum muss überhaupt saniert werden?

Der Turm besteht aus Bruchsteinmauerwerk und teilweise wurde die Gesteinsart Gipskeuper eingesetzt, die sich bei Feuchtigkeit ausdehnt und bei Trockenheit zusammenzieht. Die Feuchtigkeit drang von unten ins Mauerwerk, weil früher die Steine direkt ins Erdreich gebaut wurden. Von oben drang zusätzlich Feuchtigkeit in die Mauern, weil das Wasser des Dachs nicht über eine Regenrinne entsorgt wurde, sondern einfach direkt an der Fassade herunterlief. Zudem wurde in den 70er Jahren ein Zementputz aufgetragen, der durch seine Dichte die Feuchtigkeit nicht nach außen dringen ließ. Die Folge davon war eine starke Schimmelbildung in der Sakristei, die sich im Erdgeschoss des Kirchturms befindet.

Seit einigen Monaten ist der Kirchturm von Unterbaldingen eingerüstet. Im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Was wurde letztes Jahr gemacht?

Im Jahr 2018 begannen die Sanierungsarbeiten mit der Trockenlegung des Fundaments der Bruchsteinmauer. Dazu wurde rund um den Turm aufgebaggert, der Putz auf einer Höhe zwischen sechs und neun Metern über dem Boden abgeschlagen und eine Drainage verlegt. Die angelegte Sickergrube fängt nun nicht nur das Wasser rund um den Turm auf, sondern auch das vom Dach über Regenrinnen und Drainagerohre abgeleitete Wasser. Damit soll die Feuchtigkeit erst einmal vom Turm weggeführt werden.

Beim Staffelgiebel sind die Vorgaben des Denkmalschutzamtes zu beachten. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Warum wurde nicht gleich weiter saniert?

Dies hing mit den schlechten Ausschreibungsergebnissen zusammen. Die abgegebenen Angebote waren um einiges teurer, als die Kostenschätzungen hätten erwarten lassen. Deshalb schob man eine erneute Ausschreibung auf die Wintermonate, wo sich die Kosten dann wieder im Rahmen der Schätzungen befanden. Der Start der eigentlichen Sanierung des Turms verzögerte sich aus diesem Grund dann auf dieses Frühjahr.

Architekt Franz Eisele zeigt, wie Rundbögen während der Sanierung gesichert sind. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Welche Arbeiten wurden bis jetzt am Turm durchgeführt?

Da sich über die Jahre Risse gebildet haben, wurden von einer Spezialfirma unzählige zwei bis drei Meter tiefe Löcher gebohrt und mittels Injektionsharz sowie Stahlstäben das Mauerwerk stabilisiert und miteinander verbunden. Man sieht an vielen Stellen, dass an den Turm ein Stück Mauer angebaut sein muss, das sich durch Setzungen und Risse vom ursprünglichen Mauerwerk absetzt. In enger Abstimmung mit dem Denkmalamt wurden diese Arbeiten durchgeführt und der Turm damit wieder in einen Zustand versetzt, der die nächsten Jahrzehnte Bestand haben sollte.

Weiter oben wurden lose Ziegel entfernt, neu eingedeckt, neues Blech angebracht, Sparren erneuert und eben die Dachrinnen befestigt. Im Bereich der Schallläden vor den Glocken mussten mehrere morsche Eichenbalken saniert oder sogar ausgetauscht werden. Zudem sind die Rundbögen an gleicher Stelle teils sanierungsbedürftig gewesen.

Alles in allem haben die Arbeiten jetzt zwar viel Zeit in Anspruch genommen, doch die verschiedenen Gewerke – Tiefbau, Maler, Blechner, Dachdecker und Zimmerer – haben Hand in Hand gearbeitet. Schön ist zudem, dass auf heimische Firmen zugegriffen werden konnte. Einzig die Spezialfirma, die sich mit den Bohrlöchern befasst, ist von extern hinzugezogen worden.

Selbst an der Spitze des Turms finden sich Risse im Mauerwerk. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Wie hoch sind die Kosten?

Im Jahr 2016 hatte man eine erste Kostenschätzung in Höhe von rund 160 000 Euro für die Sanierung errechnet, die aber im Laufe der Zeit nach oben korrigiert werden musste. Man rechnet nun insgesamt mit knapp 200 000 Euro. Im Vorfeld der anstehenden Sanierung hat das Erzbischöfliche Ordinariat erfreulicherweise einen kirchlichen Zuschuss von zehn Prozent der Kosten zugesagt, so der damals noch im Amt befindliche Stadtkämmerer Jörg Dieterle. Der städtische Anteil werde somit bei voraussichtlich 180 000 Euro liegen.