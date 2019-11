Hochemmingen (sk) Bereits zum fünften Mal durfte der Kindergarten Funkelstein aus Hochemmingen die Zertifizierungsplakette vom Haus der kleinen Forscher entgegennehmen, gibt die Stadtverwaltung Bad Dürrheim bekannt. Diese kann alle zwei Jahre nach umfassender Überprüfung vergeben werden. Das Haus der kleinen Forscher in Hochemmingen feiert also dieses Jahr quasi ein kleines Jubiläum, nachdem der Kindergarten seit zehn Jahren und damit von Beginn an dabei ist.

Die diesjährige Zertifizierungsfeier fand in den Räumlichkeiten der Volksbank in Villingen statt. Mit drei Kindern nahmen die Erzieherinnen Marina Gäng und Claudia Spudic an der Veranstaltung teil. Neugierig und gespannt nahmen die kleinen Hochemminger Forscher hier die Auszeichnung für den Kindergarten entgegen. Anschließend fand noch ein spannendes Experiment für die Kinder statt. Der Kindergarten Funkelstein freue sich sehr über die erneute Auszeichnung und darauf, weiterhin neugierige Forscherkinder zu begleiten, heißt es weiter.

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten.