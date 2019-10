von Sabine Naiemi

Der Gesamthaushalt 2020 sieht Investitionen in Höhe von über 13 Millionen Euro vor, die Ausgaben liegen um eine Million Euro höher als 2019. Bis 2023 sehe die Finanzplanung weitere hohe Investitionsauszahlungen zwischen 4,6 und 7,3 Millionen Euro jährlich vor, erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz in seiner ersten Haushaltsrede vor dem Gemeinderat. Die Gesamtsituation der Stadt werde in den nächsten Jahren angespannt bleiben.