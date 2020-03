Bad Dürrheim (sk) „Außergewöhnliche Ereignisse erfordern stets auch außergewöhnliche Reaktionen. Die Pandemie, verursacht durch das „Corona-Virus“, ist ein solches Geschehnis. Das Wohlergehen aller Bürgerinnen und Bürger steht für den Generationentreff Lebenswert Bad Dürrheim, an erster Stelle. Deshalb sagen wir alle Veranstaltungen des Mehrgenerationenhauses von Dienstag, 17. März, bis Sonntag, 19. April, ab“, so die Mitteilung der Vorstandsmitglieder Angelika Strittmatter und Wolfgang Götz.

„Alle Veranstaltungen, Angebote, Treffs und Sprechstunden müssen in dieser Zeit leider ausfallen“, so Strittmatter. Auch die geplante Mitgliederversammlung am 19. März ist verschoben. Zwar schließe das Mehrgenerationenhaus für den Publikumsverkehr, die Bürger können jedoch nach wie vor die Geschäftsstelle täglich in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr unter Telefon (07726) 3 89 03 37 erreichen, oder per E-Mail an info@generationentreff-lebenswert.de.

Das Mehrgenerationenhaus werde dort neben Auskünften und Informationen einen „Marktplatz Ehrenamtsbörse“ errichten. Dort sollen Hilfesuchende und Freiwillige, die ehrenamtlich Hilfe leisten können, zusammengeführt werden, erklärt Wolfgang Götz. Das solle als Nachbarschaftshilfe im weitesten Sinne durchgeführt werden. Dabei werde beispielsweise an Kinderbetreuung und Hilfe beim Einkaufen gedacht. Sollte Jemand freie Zeit haben und ehrenamtlich helfen wollen, darf er sich gerne melden. Das Ganze erfolge in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und allen Vereinen/Verbänden in Bad Dürrheim. „Das Mehrgenerationenhaus erhofft sich durch diese Einrichtung einen besseren Umgang mit den Problemen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“, teilt Strittmatter mit.

Wichtige Änderungen können unter anderem auf der Internetseite des Generationentreffs nachgelesen werden (www.generationentreff-lebenswert.de).