von Sabine Naiemi

Seit 2014 laufen die Planungen für das Parasol-Hotel in Bad Dürrheim. Das Grundstück ist da, das frühere Gebäude darauf ist abgerissen, doch so richtig fortgeschritten ist das Ganze noch nicht. Die Finanzierung dieses außergewöhnlichen Inklusionsprojektes stellt den Förderverein Parasolhotel vor eine große Aufgabe. Unter diesen Umständen war die vor kurzem angemeldete Insolvenz des AWO-Kreisverbandes als Gesellschafter der Betriebsgesellschaft natürlich ein herber Schlag.

So könnte das barrierefreie Parasolhotel in Bad Dürrheim aussehen. Die Inbetriebnahme war ursprünglich für 2020 geplant. Bild: Förderverein Parasolhotel | Bild: Hendrik Bayer

„Das war echt eine Überraschung für uns, weil die Verzahnung doch relativ groß ist“, erklärt die Gechäftsstellenleiterin Cornelia Kunkis im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Cornelia Kunkis | Bild: SK

Die Insolvenz soll wohl bis Mai abgewickelt sein, aber man gehe momentan nicht davon aus, dass der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt weiter als Gesellschafter tätig sein wird. Der einzige verbleibende Betriebsgesellschafter ist jetzt die Lebenshilfe VS. Deshalb stehe jetzt die aktive und intensive Suche nach weiteren Partnern als Gesellschafter der Betriebsgesellschaft im Vordergrund.

Außerdem werde die Geschäftsstelle von der Klinikstraße in Villingen-Schwenningen nach Bad Dürrheim umziehen. Die neue Bleibe befindet sich dann im Untergeschoss des Sure by Best Western Hotels, wo aktuell Räumlichkeiten frei sind, die nicht genutzt werden. „Der Grund für das alles ist, dass wir unser Konzept geändert haben, um die erforderliche Summe für das Eigenkapital zusammenzubekommen und wir sind näher dran“, erklärt Cornelia Kunkis weiter. Und zwar sollen 30 Ferienwohnungen zum Verkauf angeboten werden, die restlichen 60 Hotelzimmer bleiben. Gegenwärtig liefen Gespräche mit der WS Süd Steuerberatungsgesellschaft, um alles auf eine solide Basis zu stellen. Ende Januar soll eine entsprechende Broschüre gedruckt werden und der Verkauf der Ferienwohnungen soll starten. Und es werden wie gesagt weitere Gesellschafter für den Bau des Gebäudes gesucht.

Das Konzept zu ändern sei erforderlich gewesen, weil naturgemäß die Menschen für solch ein Projekt eher weniger spenden würden, als wenn es vielleicht um kranke Kinder gehe. Deshalb soll über die Ferienwohnungen das notwendige Eigenkapital aufgebracht werden. Geklärt werde derzeit mit der Steuerberatungsgesellschaft noch, ob und dass steuertechnisch dieses Geld dann auch wirklich vollständig für das Gebäude genutzt werden kann.

Sie hätte inzwischen eine ganze Reihe möglicher Partner-Kontakte initiiert, könne aber noch nichts genaues sagen, erklärt Cornelia Kunkis. „Hauptthema war bis jetzt die Errichtung des Gebäudes. Jetzt kommt die Betriebsgesellschaft.“ Die Förderungen würden maximal sechs Jahre laufen. Es sollen 15 bis 18 Arbeitsplätze für mobilitätseingeschränkte Arbeitnehmer im Hotel angeboten werden. Bisher wird der Verein von 90 Mitgliedern aus allen Gesellschafts-, Unternehmens- und Wirtschaftsschichten getragen. Der Jahresbeitrag im Förderverein beträgt 25 Euro für Einzelpersonen und 100 Euro für Firmen. Informationen zum Verein und zum Projekt gibt es im Internet unter www.parasolhotel.de.