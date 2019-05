von SK

Hochemmingen (häm) Der Förderverein Hockeyplatz Hochemmingen hat sein Projekt zur Errichtung eines Beachvolleyball-Platzes auf dem Gelände des lokalen Fußballvereins in Angriff genommen. Seit Ende letzter Woche ist ein Bagger aufgefahren.

Neben dem Hüttle am Vereinsheim wird für den Volleyballplatz im Wert von 30 000 Euro, der zur Hälfte durch das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum bezuschusst wird, zunächst ein großzügiger Aushub vorgenommen. Der Hügel neben dem Hüttle wird abgetragen. Dann wird auf das Gelände eine Tragschicht aufgetragen. Nachdem diese mit einer Vliessdecke abgedeckt ist, erfolgt schließlich die Sandaufschüttung, welche von Randsteinen begrenzt wird. 29 Pfosten werden für eine vier Meter hohe und das Areal umrundende Zaunanlage installiert. Der Volleyballplatz wird abschließbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt beabsichtigt der Förderverein das Einschweißen von Fußballtoren in den Zaun, somit werden die Hochemminger auch Beach-Soccer spielen können.

Nahezu die gesamte Summe, auch durch großzügige Sponsoren zusammengetragen, fließt in die Materialbeschaffung. Lediglich die Fischer Baulogistik & Spedition GmbH aus Bad Dürrheim wird dem Verein bei den Arbeiten etwas unter die Arme greifen, der Rest erfolgt in Eigenleistung. Hierfür haben sich die Vereinsmitglieder die Samstage der nächsten Wochen reserviert. Anfang bis Mitte Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die offizielle Einweihungsfeier ist auf den 3. August angesetzt. Dabei findet auch das Finalspiel eines Beachvolleyball-Turniers des Bad Dürrheimer Turnerbundes statt. So kann der neue Platz gleich auf seine Praxistauglichkeit hin getestet werden.

„Sicher werde ich auch an dem einen oder anderen Samstag mit anpacken“, so Ortsvorsteher Helmut Bertsche. Bertsche sieht im Volleyball eine optimale Ergänzung zum Fußball und sprach von einer „gelungen Abrundung“ des Freizeitangebots auf dem Gelände. Bürgermeister Walter Klumpp attestierte dem Förderverein eine „tolle Initiative für die Jugend und Sport“ in Hochemmingen.