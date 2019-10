von Sabine Naiemi

Der FC Bad Dürrheim scheint nach einigen Turbulenzen im Jahr 2018 und Anfang dieses Jahres in seinem 100. Vereinsjahr wieder in ruhigere Gewässer zu kommen. Seine Jahreshauptversammlung hielt der Verein jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab, was von Seiten des Vorstandes zwei Tage vor der Versammlung mitgeteilt wurde. In einer schriftlichen Mitteilung informierte Vorsitzender Benjamin Wildgruber über die Versammlung, nannte jedoch in der Mitteilung keine Zahlen oder konkrete Maßnahmen.

„In einer gut besuchten Mitgliederversammlung ging es am vergangenen Freitag im Vereinsheim Schabelstube des FC 1919 Bad Dürrheim um die Zukunft des Vereins“, so Wildgruber in der Mitteilung. Weiter erklärte er, dass die Vorstandschaft bereits einen Finanzplan entwickelt habe, um den Verein in eine positive Zukunft führen zu können. Einsparungen im strukturellen und wirtschaftlichen Teil sollen in mehreren Schritten vollzogen werden. Einige Maßnahmen seien bereits erfolgt und würden erste Wirkungen zeigen. Allerdings sei man, um kurzfristig handlungsfähig zu bleiben, auf die Mithilfe der Vereinsmitglieder angewiesen. Daher wurde in der Sitzung von der Vorstandschaft der Antrag auf eine einmalige Sonderumlage in Höhe von 50 Euro pro Mitlgied gestellt. Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Die Mitglieder würden schriftlich darüber informiert.

Die neu gewählte Vorstandschaft um ihn als ersten Vorsitzenden habe in der außerordentlichen Versammlung im Mai 2019 den Auftrag bekommen, das Geschäftsjahr 2017/18 nochmals zu prüfen, um Klarheit zu dem damaligen Minusbetrag – laut dem früheren Schatzmeister Friedrich Handwerker waren das 26 000 Euro – zu schaffen. Durch das neue Steuerbüro seien einige falsche Buchungen aus der damaligen Bilanz entdeckt und behoben worden, sodass sich das angegebene Minus in ein vertretbares positives Ergebnis des Vereins wandelte. Dies wurde von Friedrich Handwerker und von der Versammlung akzeptiert.

Das Geschäftsjahr 2018/19 sei positiv abgeschlossen worden. Der Verein habe allerdings einen großen Teil an Altlasten vom alten Geschäftsjahr in die neue Saison übernehmen müssen. Dies sei zum Zeitpunkt der außerordentlichen Versammlung Ende Mai noch nicht erkennbar gewesen. Durch eine lange Aufarbeitung des letzten Geschäftsjahres, welche durch die neue Vorstandschaft vorgenommen wurde, sei ein finanzielles Defizit ermittelt worden. Darüber wurden die Mitglieder bei der Versammlung informiert. Nach dem Bericht der Kassenprüfer Klaus Fischerkeller und Christian Gräfe wurde dann die Vorstandschaft um Hannes Senk und Karl-Heinz Grießhaber sowie die neue Vorstandschaft von der Versammlung entlastet, heißt es weiter in der Mitteilung des Vereins.

Bürgermeister Jonathan Berggötz fungierte als Wahlleiter. Bis auf den Pressewart konnten alle Positionen neu oder wiederbesetzt werden. Zweiter Vorsitzender bleibt Roberto Usai. Das Amt des Schriftführers übernimmt Inge Blessing-Gleiche von Lothar Held. Neuer Sportausschussvorsitzender ist Thomas Losch, der in den letzten zehn Jahren beim FC Furtwangen in verschiedenen Positionen tätig war. Neuer Beisitzer im Spielausschuss ist Wolfgang Reichmann, neuer Festausschussvorsitzender ist Artur Dreger. Ein Dank ging an Klaus Kussauer, der dieses Amt im letzten Jahr kommissarisch übernommen hatte. Als Beisitzer Kasse wurde Hans-Jörg Bauer wiedergewählt, Can Zileli als neuer Jugendleiter bestätigt.

Zum Jubiläumsjahr

Der FC Bad Dürrheim feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Im Oktober 2018 wurden 572 Mitglieder angegeben. Im Juli begrüßte der Verein den 1. FC Köln zu einem Jubiläumsspiel. Zum ursprünglich im Oktober geplanten Festakt machte Benjamin Wildgruber keine weiteren Angaben.