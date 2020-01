Bad Dürrheim vor 3 Stunden

Der Etat der Stadt für das Jahr 2020 umfasst 47 Millionen Euro

Investitionen in Höhe von 13,2 Millionen Euro stehen an. Der größte Brocken ist die Minara-Sanierung. Gemeinderäte fordern in ihren Haushaltsreden zum „Haushalten“ auf.