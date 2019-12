von Sabine Naiemi

Nach einer sonnenbeschienenen Eröffnung mit unzähligen Besuchern auf dem Rathausplatz musste der 46. Bad Dürrheimer Christkindlemarkt dann über das Wochenende hinweg weniger Resonanz als sonst hinnehmen. Man konnte tatsächlich ganz gemütlich über den 600 Meter langen Weihnachtsmarkt mit seinen über 120 Ständen flanieren, ohne erdrückt zu werden, und nichtsdestotrotz wärmte dampfender Glühwein vor Kälte rote Nasen.

Auf dem Rathausplatz versammeln sich die Besucher, und besonders die Kinder warten auf die Eröffnung des Christkindlemarktes, den Nikolaus und dann die kleinen Süßigkeiten, die verteilt werden. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Gespannt drängelten sich die Kinder am Samstagmorgen zur Eröffnung auf dem Rathausplatz, wissen sie doch, dass bald die großen Körbe mit kleinen Süßigkeiten und Obst gezückt werden. Davor verbreitete das Blasorchester mit mehreren Liedern adventliche Stimmung, und der Nikolaus hatte wie immer reimend seinen launigen Finger erhoben. Ist der Dürrheimer Christkindlemarkt zwar als Fressmeile verschrien, punktet er indes aber wirklich durch ein riesiges Sortiment an angebotenen Waren aller Art.

Der Pferdeschlitten mit Nikolaus und Knecht Ruprecht ist für Groß und Klein eine Attraktion, die gern als Fotomotiv genutzt wird. | Bild: Naiemi, Sabine

Der Trachtenverein ist zum ersten Mal dabei und engagiert sich für die Kinderhilfsaktion „Herzenssache“. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Schattenseiten des Marktes

Der Christkindlemarkt oder die mit ihm verbundenen Umstände sind jedoch nicht unumstritten. Einer der am Christkindlemarkt eher verzweifelt ist der Einzelhändler Arno Winkler, der mit seinem Geschäft in der Luisenpassage ansässig ist. Ihm pflichtet Wolfgang Anton bei, der Inhaber des Cafés am Rathaus und Inhaber und Geschäftsführer der Hausverwaltung Zacke, bei. Beide Männer lassen im Gespräch mit dem SÜDKURIER deutlich ihren Frust durchblicken.

Normalerweise hat Arno Winkler am Wochenende geöffnet, doch der Zugang zu seinem Geschäft in der Luisenpassage ist so zugestellt, dass niemand mehr zu ihm durchkommt. Auch das Cafè nebenan sei betroffen, wie dessen Inhaber Wolfgang Anton erklärt. | Bild: Naiemi, Sabine

Eines ist vorauszuschicken: Arno Winkler und Wolfgang Anton haben nicht grundsätzlich etwas gegen den Christkindlemarkt oder auch gegen die Sommersinnfonie. Das erklären beide ausdrücklich. Er habe etwas dagegen, dass ihm seit Jahren aufgrund der Umstände bei solchen Veranstaltungen für ihn lebenswichtiger Umsatz verloren gehe, so Winkler. Das Thema ist nicht neu. Oft hat er sich schon beschwert. Er habe Bürgermeister angesprochen, Stadträte angeschrieben, Gespräche gesucht – ohne Erfolg. Teilweise erhalte er gar nicht erst eine Antwort, oder die Versprechen einer Lösung würden nicht eingehalten.

Beim letzten Naturparkmarkt etwa wäre alles gut gewesen. Der Zugang zu seinem Geschäft war frei, und so habe auch er von dem Markt profitiert. Ebenso das Café am Rathaus, ergänzt dessen Inhaber Wolfgang Anton. Doch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt war wieder alles komplett, mit sogar sehr großen Ständen zugestellt. Man wolle sich auch gern beteiligen, habe jedoch gar keine Möglichkeit. „Wieso lässt man uns da nicht etwas Platz und rückt die Marktstände ein paar Meter weiter Richtung Huberstraße, wo noch Platz ist, anstatt die Zugänge zu unseren Gewerben zu blockieren?“, fragt Winkler frustriert und schimpft: „Die jährliche Rechnung der Stadt als Anteil an den Veranstaltungen dürfen wir bezahlen, doch eine Entschädigung für unseren Verdienstausfall kriegen wir nicht!“

Die Jugendkapelle vom Musikverein Unterbaldingen trägt zum Programm bei. | Bild: Naiemi, Sabine

Regelmäßig ist beim Christkindlemarkt auch die Stadtharmonie Schwenningen zu Gast. | Bild: Naiemi, Sabine

