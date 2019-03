von SK

Von einem Jahr "ohne größere Unternehmungen" sprach der Deutsch-Ungarische Freundeskreis Bad Dürrheim auf seiner Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch im Bistro Matisse.

Erstmals konnte der 71 Mitglieder zählende Verein durch Mangel an Helfern und jüngerem Blut in den eigenen Reihen keinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt betreiben.

Ein Jahr ohne größere Unternehmungen bedeutet bei den Ungarn-Freunden ein einwöchiger Ausflug mit dem Freundeskreises Schwarzwald-Baar/Bács-Kiskun aus Villingen nach Ungarn. Von der 32-köpfigen Reisegruppe waren zwölf Teilnehmer aus Bad Dürrheim. Die Reise startete im nördlichen Eger mit dreitägigem Aufenthalt in einer der Partnerstädte der Vereine, eine Station wurde auch im Gebiet um Oradea eingelegt. Wie gewohnt, frönte man den kulinarischen Genüssen der ungarischen Küche, ein Besuch in einem der traditionellen Csárda-Restaurants mit Gänseessen blieb also nicht aus, ein Folkloreabend bildete den Ausklang. "Ich muss schon sagen, die haben sich für unseren Besuch mächtig ins Zeug gelegt und uns verwöhnt", schwelgte der Vorsitzende Wilfried Wölfle in Erinnerungen.

Mit liebevollem Engagement pflegen die Vereinsmitglieder den ungarischen Garten im Kurpark, die Location ist für ihre Geburtstagsfeiern unter freiem Himmel bekannt. Auch 2019 wird der Verein auf dem Bad Dürrheimer Weihnachtsmarkt nicht anwesend sein. Der Verein beendet das Jahr mit einer positiven Bilanz in der Kasse bei soliden Rücklagen. "Wir sind kein reicher Verein und werden dieses Jahr keine Spenden nach Ungarn ausschütten können", antwortete Wölfle auf die entsprechende Frage eines Vereinsmitglieds.

Das Bistro Mattise ist die Heimat des Stammtischs der Ungarn-Freunde. Hier treffen sie sich jeden zweiten Mittwoch im Monat. 2019 wird der Verein vom 8. bis 13. Juli eine Reisegruppe aus Ungarn empfangen und sich auch an der Feier zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Bad Dürrheim und Hajdúszoboszló eben dort vom 15. bis zum 17. November beteiligen.