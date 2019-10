Der Unterbaldinger Kindergarten St. Josef kann sich freuen, denn der am vergangenen Samstag stattgefundene Basar war wieder einmal ein voller Erfolg. Der Erlös kommt den fünfzehn Kindern des Kindergartens zugute. „Die Einnahmen aus der Standmiete von rund 40 Ständen sowie die Erlöse aus dem Kuchenverkauf gehen zu 100 Prozent an den Kindergarten“, berichtet Nadine Meßmer vom Elternbeirat. Sie und ihre beiden Mitstreiterinnen Miriam Moser und Renate Renn sind hauptverantwortlich für den Markt zuständig, der zweimal im Jahr stattfindet und das schon seit Ewigkeiten.

Unzählige Familien kamen am Samstag in die Ostbaarhalle, um ihre Kinder für den bevorstehenden Herbst und Winter auszustatten. Mit dem Erlös wird stets etwas für den Kindergarten angeschafft, was im normalen Budget nicht drin wäre. Zuletzt war es ein großer Betonmischer und eine Tankstelle für die Bobbycars. Der nächste Markt wird übrigens am 14. März 2020 stattfinden, wegen des Frühjahrs dann mit Rädlesmarkt.