Der Angelverein Bad Dürrheim-Sunthausen feiert an diesem Sonntag, 30. Juni, sein 40-jähriges Bestehen am Sunthauser See. Festbeginn ist um 11 Uhr, gefeiert wird auf dem Vorplatz vor der Fischerhütte am Sunthauser See. Die musikalische Unterhaltung zum Fest steuert der Musikverein Sunthausen bei. Der Modellskipperverein unterstützt die Angler außerdem mit einer Ausstellung und einem Schaufahren auf dem Sunthauser See. Für die kleinen Gäste besteht die Möglichkeit, ein Kapitänspatent zu erwerben. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben frischen Forellen mit Kartoffelsalat gibt es außerdem Grillwürste und Pommes. Die Veranstalter freuen sich auf ein schönes Fest, hoffen auf gutes Wetter und regen Gästebesuch.