von Wolf-Wilhelm Adam

Der Angelsportverein Unterbaldingen hat wieder eine Vereinsführung. Sebastian Hanßmann hatte den Verein im zurückliegenden Jahr nur kommissarisch geführt, da sich keiner gefunden hatte, der das Amt des Vorsitzenden übernehmen wollte. Nun gibt es ein Vorstandsteam bestehend aus ihm und Stefan Müller. Beide sind fest entschlossen, die Geschicke des Vereins künftig weiter in die richtige Richtung zu lenken.

Damit es überhaupt zu dieser Doppelspitze kommen konnte, fand im Vorfeld der Jahreshauptversammlung noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, in der eine Satzungsänderung beschlossen wurde. Damit können künftig zwei bis vier gleichberechtigte Vorsitzende den Verein führen. „Ich glaube, mit diesem Team habt ihr die richtigen Voraussetzungen geschaffen, um künftig weiter erfolgreich das Vereinsleben zu gestalten“, zeigte auch Ortsvorsteher Jürgen Schwarz, der die Wahlen leitete, sein Einverständnis für diese Lösung.

Bisher war noch Christian Hirt als dritter Vorsitzender gewähltes Mitglied des Vorstandsteams. Doch aus zeitlichen Gründen legte er dieses Amt in der Jahreshauptversammlung nun nieder. Aus Altersgründen gab außerdem Herbert Bühler sein Amt als Kassier ab. Die Wahl seines Nachfolgers Manfred Scherzinger erfolgte einstimmig.

Leck verursachte Giftwerte

Ein wichtiges Thema im Rahmen der Jahreshauptversammlung war ein Leck an der Kläranlage, das im Dezember des vergangenen Jahres zu einem sogenannten toxischen Unfall führte. Das Wasser in der Kötach hatte einen zu hohen Nitrit-Gehalt, der an drei Messstellen zu höchst toxischen Werten führte. Gewässerwart Stefan Müller berichtete allerdings, dass keine toten Fische gefunden werden konnten. Dennoch wurde von den Spezialisten eine umfangreiche Gewässergütebestimmung sowie eine Bestandsaufnahme per elektrischem Abfischen empfohlen. Dies sei sinnvoll, um bei einem eventuellen Störfall auch einen entsprechenden Schaden geltend zu machen. Dagegen konnte Sebastian Hanßmann von der sehr positiven Entwicklung in Sachen Vereinswettbewerb berichten. Das Thema, mit dem sich der Verein bei der Sparkasse beworben hat, ist die Schaffung einer Fischkinderstube mit Klassenzimmer am See. „Nach der Juryversammlung kann ich mitteilen, dass wir mit unserem Thema den Nerv der Zeit treffen und wir von 200 Bewerbern bereits unter die Top 30 gewählt wurden“, erklärte der ebenfalls sehr erfreute Gewässerwart Stefan Müller. Es bleibe weiter spannend, wie gut sich das Projekt platzieren wird.

Bei den Ehrungen wiesen die neu gewählten Vorstände darauf hin, dass der Verein dieses Jahr eigentlich sein 40-jähriges Bestehen feiern müsste, man dies aber aufgrund der 1250-Jahr-Feier verschieben werde. Nichtsdestotrotz wurden die vier Gründungsmitglieder Franz Hirt, Arnold Keller, Hans Götz und Herbert Bühler mit der goldenen Ehrennadel des Landesfischereiverbandes ausgezeichnet. Da Keller und Hirt die goldene Nadel bereits vor zehn Jahren erhielten, wird ihnen noch eine höhere Ehrung nachgereicht.