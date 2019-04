von SK

Jetzt kann nur noch das Wetter am Erfolg des 13. Stirnlampenlaufes rütteln. Am heutigen Freitagabend wird hoffentlich ein neuer Teilnehmerrekord bei dem Jedermann-Lauf aufgestellt. Treffpunkt ist um 20 Uhr im Kurpark. Hier können sich Kurzentschlossene auch noch anmelden. Die Startgebühr beträgt vier Euro und kommt in voller Höhe dem Förderverein der Carl-Orff-Schule zugute. Voraussetzung für den Start ist eine Stirnlampe oder eine andere mitgeführte Beleuchtung. Ab 20.30 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung und Informationen zur Strecke sowie das Aufwärmprogramm. Um 21 Uhr fällt der Startschuss. Nach dem gibt es am Snack-Brotbuffet und am Getränkestand Stärkung. Für zwei Euro Kostenbeitrag kann man im Solemar duschen. Bild: Sabine Naiemi