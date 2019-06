Vor dem Fastnachtsmuseum Narrenschopf tut sich was: Im Kurpark Bad Dürrheim hatten mit dem traditionellen Spatenstich Mitte Mai die Erdarbeiten begonnen, im Rahmen derer vor dem Narrenschopf die Stellfläche für die 360-Grad-Projektionskuppel angelegt wurde. Momentan laufen noch die Elektroinstallationsarbeiten.

Mittlerweile ist der Platz fertiggestellt. Er füge sich harmonisch in die Parklandschaft vor dem Museum ein, heißt es aus dem Museum. Der Platz ist so angelegt, dass trotz der leichten Hanglage die vierte Kuppel des Museums vom Museumseingang her ebenerdig betreten werden kann.

In der klimatisierten Projektionskuppel mit acht Meter Durchmesser werden ab Sommer die im Rahmen des Verbundprojektes „museum4punkt0“ aufgezeichneten 360-Grad-Filme verschiedener Brauchtumsveranstaltungen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu erleben sein – und so den Besuchern in dieser einmaligen Präsentationsform ein Eintauchen in die Fastnachtsbräuche ermöglichen, kündigt der Narrenschopf an.

Das Aufstellen der Projektionskuppel markiert einen weiteren Ausbauschritt des Fastnachtsmuseums Narrenschopf. Die Kuppel soll in der Woche vom 17. bis 21. Juni aufgebaut werden, die Eröffnung ist für Donnerstag, 11. Juli vorgesehen.