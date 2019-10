Bad Dürrheim (sgn) Eine Demenzerkrankung stellt Betroffene, Angehörige und das Gemeinwesen vor große Herausforderungen. Zu diesem Thema hält der Facharzt Eckhard Britsch, am heutigen Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr, im Haus des Gastes in Bad Dürrheim einen Vortrag mit dem Titel „Was machen Opas Schuhe im Kühlschrank?“. Erläutert wird am Beispiel der Alzheimer-Krankheit, wie sich Demenz entwickelt und welche Möglichkeiten es gibt, mit der Erkrankung und den Auswirkungen umzugehen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit, Fragen an den Referenten zu stellen. Der Eintritt ist frei. Bürgermeister Jonathan Berggötz hat die Schirmherrschaft übernommen und wird ein Grußwort sprechen.