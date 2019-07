Zirkusluft schnuppern, als Artist eine Zirkusshow einstudieren und selber auf der Bühne stehen – all dies ist im Rahmen des Bad Dürrheimer Ferienprogramms von Montag, 5. August, bis Freitag, 9. August, in der Sporthalle an der Realschule am Salinensee möglich.

Zwei erfahrene Zirkuspädagogen unterstützen die Kinder darin, ihre Wünsche zu verwirklichen, in eine andere Rolle zu schlüpfen und unerkannte Stärken zu entdecken. Zu Beginn wird ein Parcours eingerichtet, in dem alle angebotenen Zirkusressorts vorgestellt werden. Die Kinder können frei wählen unter Direktion/Theater, Akrobatik, Balance/Jonglage, Zauberei, Clowns/Pantomime.

Im Laufe der Woche bekommen die Kinder den Freiraum, sich auszuprobieren und unter Anleitung der Zirkuspädagogen wird in den einzelnen Ressorts an der Show gearbeitet. Am Freitagmorgen findet die Generalprobe statt, danach wird geschminkt und kostümiert. Beim krönenden Abschluss – der Zirkus-Show – präsentieren die Artisten mit Musik und Fanfaren ihren Eltern, Verwandten, Freunden und allen, die kommen wollen, was sie erlernt haben. Noch lange soll allen diese Woche in Erinnerung weiterleben.

Anmelden kann man die Kinder unter www.unser-ferienprogramm.de/bad-duerrheim.