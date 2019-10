von Sabine Naiemi

Bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses am vergangenen Montag informierte Stadtkämmerer Thomas Berninger das Gremium darüber, dass mit der Fertigstellung des geplanten neuen Wasserwerkes erst 2022 gerechnet werden könne, also ein Jahr später als ursprünglich geplant.

Für den Antrag auf Zuschüsse wäre zunächst ein Strukturgutachten erforderlich gewesen, das mit dem Regierungspräsidium und den Fachämtern abzustimmen war, so Berninger. Dies sei im September erfolgt. Der Zuschussantrag wurde am 30. September gestellt, möglich sei ein Zuschuss für den Neubau und die Verbundleitung. Die Zuschussquote betrage 25 Prozent. Die Carix-Anlage ist nicht förderfähig. Mit einer Entscheidung über den Zuschussantrag sei im Mai 2020 zu rechnen. Erst danach können die Ausschreibungen und die Vergabe der Arbeiten erfolgen.

Mit Rekordeinnahmen für die Stadt rechnet Kämmerer Berninger bei der Gewerbesteuer, ausgegangen wird von rund 5,3 Millionen Euro. Berlinger legte die aktuellen Zahlen und den Nachtragshaushalt für 2019 vor. Er sprach von ordentlichen Ergebnissen. Verschuldet sei die Gemeinde momentan mit 1,376 Millionen Euro. Durch den Wegfall der Fremdkapitalmittel sinkt der Schuldenstand zum Jahresende auf 1,288 Millionen Euro. Dies entspriche einer sehr guten Pro-Kopf-Verschuldung von 97 Euro, so Berninger. Der Vergleichswert von Gemeinden in der Größenordnung Bad Dürrheims liege bei 384 Euro.

Faktisch hat die Stadt rund 1,1 Millionen Euro weniger Ausgaben, was aber durch zeitliche Verschiebungen bei der Ausführung von Maßnahmen (Verschiebung der Dachsanierung Salinensporthalle, die jetzt erst beginnende Sanierung des Minara, Wegfall der Bahnhofstraße) resultiert. Erfreulich ist, dass die Stadt dieses Jahr keine Kredite aufnehmen muss. Trotz der momentan guten Finanzsituation will Kämmerer Berninger jedoch für das Jahr 2020 aufgrund der bevorstehenden hohen Investitionen vorsichtig planen. So rechnet er beispielsweise für 2020 auch mit niedrigeren Einnahmen bei der Einkommenssteuer.