Der Gesangverein Unterbaldingen ist bestens auf sein jährliches Herbstfest vorbereitet. Einladend steht die riesige Strohfigur wieder am Straßenrand. Gefeiert wird bei den Sängern am Sonntag, 15. September, und Montag, 16. September. Der Sonntag beginnt um 12 Uhr mit Unterhaltung durch die Jugendkapelle des Musikvereins Unterbaldingen, auf der Speisekarte finden die Hungrigen eine große Auswahl an leckeren Gerichten dazu. Ab 14.30 Uhr gestaltet der Musikverein Unterbaldingen das Nachmittagskonzert. Selbstverständlich ist auch die Kuchentheke wieder hervorragend bestückt. Am Montag beginnt um 15 Uhr der große Kinder-Spiele- und Senioren-Nachmittag mit der umfangreichen Tombola. Ab 18 Uhr gibt es das Handwerkervesper und das „Duo Kaltenbrunn“ tritt live auf. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. sgn/Bild: Verein