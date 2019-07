von Sabine Naiemi

Junge Musiker aus Unterbaldingen gestalten den musikalischen Rahmen der Amtseinführung | Bild: Naiemi, Sabine

„Es ist ein überwältigendes Gefühl, heute hier an dieser Stelle zu stehen“, erklärte Jonathan Berggötz, der neue Bürgermeister der Stadt Bad Dürrheim, bei seiner Rede zum Amtsantritt mit Blick in den voll besetzten Saal. Er bedankte sich bei den Wählern für das Vertrauen.

Jonathan Berggötz (rechts) legt den von Bürgermeisterstellvertreter Heinricht Glunz verlesenen Eid ab. | Bild: Naiemi, Sabine

Dieses sei ihm seitens der Bürger mit überwältigender Mehrheit ausgesprochen worden, sprach Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz das neue Stadtoberhaupt an. „Wir setzen hohe Erwartungen und Hoffnungen in Sie und Ihre künftige Arbeit“, ließ er wissen. Die Besonder- und Eigenheiten Bad Dürrheims und seiner sechs Stadtteile könnten einen Bürgermeister zur Weißglut treiben, oder ihn zu einem Spitzendiplomaten machen, warnte Glunz humorvoll und hob den strahlenden, ansteckenden Optimismus, die innere Ruhe und Zuversicht des neuen Bürgermeisters hervor. Glunz sicherte die über alle Fraktionen uneingeschränkte, loyale und sachlich sowie am Wohl der Stadt und Bürger orientierte Zusammenarbeit des Gemeinderats zu.

Alle Gäste erheben sich, als der neue Bürgermeister Jonathan Berggötz den Eid ablegt. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Er sehe Bad Dürrheim als schönes, großes Gebäude, erklärte Berggötz. Dieses bestehe aus sieben unterschiedlich großen Appartements, welche die Kernstadt und Ortsteile darstellen. „Unter dem gemeinsamen Dach wohnen, leben, lachen, lernen und arbeiten wir alle miteinander“, so der 32-Jährige. Er benannte fünf zentrale, tragende Säulen dieses Hauses.

Fünf Säulen für die Zukunft

Wohnraum und Infrastruktur: Er wolle ein Bad Dürrheim, wo Menschen unterschiedlichsten Alters gerne leben. Junge nach dem Studium zurückkehren, Perspektiven finden, Familien gründen können. Wohnraum für Menschen jeden Alters sei ihm wichtig.

Bildung: Er werde sich für den Erhalt der qualitativ hervorragenden Kleinkindbetreuung einsetzen und dem Bedarf in den Betreuungseinrichtungen anpassen. Das gute Angebot der Schulen werde allseits sehr geschätzt.

Gewerbe und Tourismus: Es gelte, die Unternehmen zu stärken und gute Rahmenbedingungen zu geben. Aufgabe werde sein, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern, Investoren zu unterstützen und in das Herzstück Solemar zu investieren, aber auch insgesamt eine attraktive Infrastruktur bereitzustellen, um die Gesamtstadt präsenter hervorzuheben.

Gesundheitsstadt: Der Schwerpunkt Gesundheit müsse weiter ausgebaut werden, um das Alleinstellungsmerkmal der Stadt zu stärken.

Ehrenamtliches Engagement: „Machen Sie die Vereine zur Chefsache", appellierte Angelika Strittmatter in ihrem Grußwort als Vertreterin der Vereine. Woraufhin der Bürgermeister versicherte, dass die Vereine für ihn hohe Priorität haben. Der Reichtum des hohen Engagements in Bad Dürrheim lasse sich nicht mit Geld aufwiegen.

Gemeinsam ist das Zauberwort

Er brauche das Miteinander: Im Gemeinderat, in den Ortschaftsräten. Es dürfe jedoch kein Kirchturmdenken geben. Er brauche das Miteinander in der Verwaltung, zu der er auch die Kur- und Bäder GmbH zähle und in den Verbänden, nicht zuletzt in der Bürgerschaft. „Seien Sie aktiv und bringen Sie sich ein“, forderte Berggötz auf. Und das wolle er besonders auch den Jugendlichen hier sagen. „Lassen Sie uns einander etwas gönnen, einander unterstützen, nichts neiden, keine Verhinderungspolitik betreiben“, rief er. Nur so könnten am Ende alle profitieren.

Die Freude ist Bürgermeister Jonathan Berggötz und seiner Partnerin Angelika Lorenz deutlich anzusehen. | Bild: Naiemi, Sabine

Der Rastatter Oberbürgermeister Hans-Jürgen Pütsch (rechts) überreicht eine Erinnerung für das Amtszimmer. | Bild: Naiemi, Sabine