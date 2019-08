von Wolf-Wilhelm Adam

„Wir sind überwältigt von diesem Ansturm und können gar nicht in Worte fassen, wie toll wir das finden.“ Philipp Opitz vom Kuratorium Wohnen im Alter (KWA) Kurstift am Salinensee war am vergangenen Sonntag begeistert und schier gar sprachlos. Anlässlich des 45-jährigen Bestehens des Kurstifts war zu einem Gauklerpicknick in den Ostpark der Einrichtung eingeladen worden und mehrere hundert Gäste waren dieser Einladung gefolgt. Der Ostpark, sonst eine Oase der Ruhe und Entspannung, verwandelte sich in eine bunte, von Menschen übersäte Grünfläche.

Eine überdimensionale Pyramide wurde aus den vielen Mamas und Papas mit ihren Kindern gebildet. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Das Motto des Picknicks deutete sich ja schon im Titel an: Gaukler waren zugegen, die für Stimmung und gute Unterhaltung sorgten. Günter Frei aus Kehl ist so ein Gaukler. Seit 1990 ist er als professioneller Gaukler im Dienste des Schabernacks unterwegs und sorgte auch in Bad Dürrheim für Spaß und beste Unterhaltung. So trompetete er auf Gummihühnern, spielte den Dudelsack oder erzählte einfach Geschichten. Begeistert hingen unzählige Kinder an seinen Lippen.

Mit akrobatische Figuren unterschiedlichster Art verblüfften Alexandra Wirz, ihr Mann Matthias und Tochter Luisa.

Als Glücksfall bezeichnete Philipp Opitz die Tatsache, dass Alexandra Wirz, ihr Mann Matthias und ihre Tochter Luisa gerade auf ihrem Weg in den Urlaub in Bad Dürrheim vorbeikamen. Die drei sind Tänzer, Akrobaten und durch ihre Tätigkeit zum Beispiel im Kinder- und Jugendzirkus Kissimo in Biberach gern gesehene Gäste. Akrobatische Figuren, Tanzen mit dem Feuer oder das Bilden einer überdimensional großen Pyramide zusammen mit den Besuchern gehörte zu ihrem Programm. „Wir sind froh, das Trio heute hier zu haben. Eine solch tolle Darbietung bereichert unser Programm ungemein“, so Opitz.

Tamara Fricker vom Donau‘Gsindel begeisterte mit Gesang und auch mit den unterschiedlichsten Musikinstrumenten.

Und dann war da noch das Donau‘Gsindel, eine altertümliche Musik-Gruppe aus Donaueschingen-Pfohren, deren Auftritt sich rund um Wein, Weib und Gesang drehte. Die Kombination der Akteuren hätte besser nicht gewählt sein können.

Die vielen Familien hatten es sich auf der Wiese mit Picknick-Decken bequem gemacht und alle fühlten sich pudelwohl. Für die Kinder waren zusätzlich zum eigentlichen Programm eine Menge Spielutensilien vorbereitet, die von der Stadtjugendpflege zur Verfügung gestellt wurden. Einziger, aber durchaus verschmerzbarer Wermutstropfen: die vom Kurstift gegrillten Würstchen waren innerhalb kürzester Zeit aus. „Wir hatten nicht mit solch einem Ansturm gerechnet. Das nächste Mal werden wir auf jeden Fall besser gerüstet sein“, versprach Philipp Opitz. Damit dürfte auch klar sein, dass dieses Gauklerpicknick nicht zum letzten Mal stattgefunden hat. Das Ziel, Jung und Alt zusammen zu bringen, wurde auf beste Weise erreicht.

Überall schwebten kleine Tänzerinnen herum, die sich zur Musik des Donau‘Gsindels drehten.