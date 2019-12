von Sabine Naiemi

Der Verein Interessengemeinschaft (IG) Baaremer Baukultur aus Donaueschingen widmet sich wie es der Name besagt, der früheren Baukultur auf der Baar. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Ausstellungen organisiert, die mit Bildbänden dokumentiert wurden. Im nächsten Bildband geht es um Unterbaldingen. Das Buch ist ab sofort erhältlich.

Horst Schmeer, Vorsitzender des Vereins IG Baaremer Baukultur, zeigt das neueste Werk des Vereins. | Bild: Sabine Naiemi

Was fasziniert so an dem Thema? „Es ist so, dass die Baar schon eine gewisse bäuerliche Kultur hat, die bis vor dem zweiten Weltkrieg sehr homogen war. Doch seit dem zweiten Weltkrieg hat sich die Sicht der Dinge auf die Umgebung, auf die Architektur und auf die Landwirtschaft stark verändert. Der Wandel im ländlichen Raum vollzieht sich ja seit dem zweiten Weltkrieg. Die Landwirtschaft zieht sich quasi auf einige große Höfe zurück, während die kleineren Höfe in den Dörfern immer mehr verschwunden sind“, führt Horst Schmeer, der Vereinsvorsitzende, aus.

Im Vergleich von früher zu heute hat sich rund um die Kirche Sankt Gallus einiges verändert. | Bild: Interessengemeinschaft Baaremer Baukultur Donaueschingen

Wenn überhaupt, dann seien oft gerade noch Gebäude übrig. So sei die Intention unter den Mitgliedern der Interessengemeinschaft gewesen, das was in den Dörfern noch existent ist, bildlich zu dokumentieren. Und die Idee war, diese Dokumentationen mit Fotoausstellungen zu zeigen.

So sah das landwirtschaftliche Gebäude in der Ringstraße 26 vor vielen, vielen Jahrzehnten aus. | Bild: Interessengemeinschaft Baaremer Baukultur

Man habe also, in den allermeisten Fällen mit Unterstützung des jeweiligen Ortschaftsrates, die Bevölkerung gebeten, alte Fotos zu Verfügung zu stellen. Diese wurden dann in den Ausstellungen gezeigt. Schmeer: „Das Besondere dabei war, dass wir versucht haben, parallel zu den alten Bildern die jetzige Situation aufzuzeigen.“ Das meint, es wurden also Bilder des jeweiligen Gebäudes oder Objektes, wie sie zum Zeitpunkt der Ausstellung aussahen, dazugestellt. Damit wurde die Veränderung aufgezeigt. So sei etwa auf alten Bildern ein Hof zu sehen und in vielen Fällen wäre das alte Gehöft verschwunden gewesen und an dessen Stelle ein Gebäude neuerer Architektur gestanden. Damit war eben wieder ein Teil des Ortsbildes nicht mehr vorhanden, wie es früher mal war.

Heute ist außer den zerfallenen Mauern nichts mehr von der Zehntscheuer übrig. | Bild: Interessengemeinschaft Baaremer Baukultur

Insgesamt sieben Ausstellungen über die Jahre hinweg hat die IG Baukultur organisiert und mit Bildbänden dokumentiert. Es ging los mit Riedöschingen, Sumpfohren, Geisingen, Pfohren, Neudingen und Unterbaldingen. Die Ausstellung in Unterbaldingen – ihr ist der jetzige Band gewidmet – fand im Oktober 2004 im alten Schulhaus statt. Die letzte Ausstellung war 2010 in Neudingen. Das Buch über Unterbaldingen ist die sechste Veröffentlichung, danach stünde noch Gutmadingen aus. Dieses Buch soll Ende 2020 fertig sein. Das Material der Ausstellungen wurde übrigens immer den jeweiligen Gemeinden übergeben.

Dieses Gebäude in der Wartenbergstraße 1 hat inzwischen ein ganz anderes Gesicht. | Bild: Interessengemeinschaft Baaremer Baukultur Donaueschingen

Der Verein ist mit 14 Mitgliedern relativ klein. Zu den Mitgliedern zählen außer Diplom-Designer Horst Schmeer auch der Architekt Hermann Sumser aus Hausen vor Wald und der Grafiker Tobias Wolff. „Wir hätten auch weitergemacht, allerdings ist der Verein auch gealtert.“ Aktive Mitgliederwerbung wurde auch nicht betrieben. Wenn man jüngere Mitglieder findet, würde man schon auch weitermachen, so Schmeer. Potenzial gäbe es genug. Dieses müsse nicht unbedingt ortsbezogen, sondern könne ruhig auch themenbezogen sein.

Das Buch ist in Eigenleistung erstellt. Als gemeinnütziger Verein will man das neue Werk nun aber auch gerne verkaufen. Über 200 Seiten weist der hochwertige Bildband in A4-Größe auf und zeigt mit beeindruckenden Bildern die Geschichte Unterbaldingens, wo ja bekanntlich früher einmal das Tigerschwein zu Hause war.

Das Buch gibt es ab sofort im Service-Center Ostbaar sowie in Morys Hofbuchhandlungen in Donaueschingen und Bad Dürrheim. Es kostet 18 Euro, ein erinnerungsreiches und schönes Geschenk dar. Ansprechpartner für Fragen zur Interessengemeinschaft Baaremer Baukultur ist Vorsitzender Horst Schmeer, E-Mail: e.u.h.schmeer@t-online.de, www.ig-baukultur.de.