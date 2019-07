von Wolf-Wilhelm Adam

Das Sommerfest des Turn- und Sportvereins (TuS) Oberbaldingen war am Wochenende von der Sonne verwöhnt. Hochsommerliche Temperaturen ließen auf der einen Seite die aktiven Spieler ganz schön ins Schwitzen kommen, auf der anderen Seite konnten die Partygäste bis tief in die laue Sommernacht hinein ein entspanntes und tolles Fest feiern.

Los ging es bereits am Freitag mit dem Alte-Herren-Turnier, das zahlreiche Mannschaften auf den wunderschönen Rasenplatz lockte. Am Samstag stand dann die Jugend im Mittelpunkt des Geschehens. E-, D-, C- und B-Junioren jagten mit Feuereifer dem Ball hinterher und versuchten, ihn ins gegnerische Tor zu bugsieren. Bei der Hitze kein leichtes Unterfangen. In den Pausen wurde oft der Wassereimer bemüht und am liebsten der ganze Kopf reingestreckt, um etwas Abkühlung zu ergattern. Die Betreuer sorgten sich dabei stets fürsorglich um ihre Schützlinge, die trotz der kurzen Spielzeit immer wieder ausgewechselt wurden und damit die notwendigen Pausen erhielten.

Ein harter Schuss war gefragt, um beim Geschwindigkeitswettbewerb vorne dabei zu sein.

Ein Höhepunkt war sicherlich am Samstagabend der siebte Hirsch-Weisse Elfmeter-Cup, bei dem insgesamt 18 Mannschaften an den Start gingen. Jung und Alt versuchten hier gleichermaßen, aus elf Metern Entfernung das runde Leder ins Tor zu schießen, doch der Torwart der jeweils anderen Mannschaft setzte natürlich alles dagegen. Wunderbare Hechtsprünge, großartige Paraden und auch so mancher Patzer waren zu beobachten und rissen die Mitspieler genauso wie die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen hin oder verursachten auch Zitterpartien.

Die Spannung beim Elfmeterschießen ist kaum auszuhalten. Das Mitzittern und Jubeln liegen bei diesem Wettkampf ganz dicht beieinander. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Zumeist waren es reine Herrenmannschaften, die im Kampf um nette Preise an den Start gingen, doch auch die eine oder andere Frau fand sich in den Teams wieder. Eine reine Frauenmannschaft entsandte der Aasener Fußballclub. Hanna Schwörer, eine der aktiven Spielerinnen, berichtete jedoch von der Krux, dass die Torwartin kurzfristig ausgefallen war. „So mussten wir Feldspielerinnen uns abwechselnd auch als Torhüterin beweisen, was uns mal gut, mal weniger gut gelang.“ Letztlich belegten die Damen den dreizehnten Platz.

Luis Richter sichert durch seine Klasse im Tor den Sieg seiner Mannschaft im Elfmeterschießen.

Ganz vorne platzierte sich die Mannschaft „5 Guys, 1 Cup“, bestehend aus Erik Arndt, Denny Nguyen, Jussuf Mansarogulu, Maurice Prokopp und Luis Richter zusammen. „Wir sind alle zusammen in die gleiche Klasse an der Realschule gegangen, haben im Vorfeld nicht wirklich trainiert und den Cup einfach so geholt“, fasste Luis Richter zusammen, der im Tor manchen Schuss der Gegner parierte. Jussuf als Innenverteidiger gelang es sogar, alle Elfmeter im gegnerischen Tor zu versenken. Die fünf Spieler können sich nun über das ausgelobte Spanferkel freuen, das bei passender Gelegenheit verputzt wird.

Die F-Junioren kämpfen um jeden Ball. Hier Samuel Wölfle vom TuS Oberbaldingen und Finn Schweiger aus Unterkirnach im Duell.

Am Sonntag standen die Spiele der Kleinsten auf dem Programm. Bambini und F-Junioren zeigten tollen Nachwuchsfußball und wurden von ihren Eltern kräftig angefeuert. Für Unterhaltung all jener Kinder, die nicht auf dem Fußballplatz standen, sorgte die Turnabteilung des Vereins mit einem Beweglichkeitsparcours.

Sackhüpfen, Eierlaufen und vieles mehr war für die Kinder geboten, die gerade nicht Fußball spielten.

„Wir hatten ein tolles Sport- und Festwochenende“, resümierte David Epp, stellvertretender Abteilungsleiter und zuständig für das Vereinsheim.