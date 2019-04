von Wolf-Wilhelm Adam

Die Stunde der Kirchenmusik ist eine feste Institution in Bad Dürrheim. Am Sonntagabend fand das erste Konzert der diesjährigen Reihe statt, die wieder zwölf Konzerte umfassen wird. Walter Fürniß, verantwortlich für die Kirchenmusik bei der evangelischen Kirche in Bad Dürrheim, hofft dabei auf den Dialog zwischen Zuhörer und Musiker: "Die Musik soll ihre Seele ansprechen und ihnen für eine Stunde eine Auszeit aus dem stressigen Alltag bieten."

Zur Auftaktveranstaltung waren trotz des Regenwetters an die 120 interessierte Musikliebhaber gekommen. Zu Gast war das Trio "Amabile". Mit Astrid Heider (Flöte), Otmar Mayer (Horn und Orgel) und Stefan Langhammer (Gitarre) kamen drei bekannte Gesichter in die evangelische Kirche, denn sie hatten bereits im vergangenen Jahr für ein tolles Konzert gesorgt. So auch in diesem Jahr: zunächst nahmen sie vor dem Altar Platz und spielten Werke von Praetorius, Vivaldi und Haydn. Ein besonderes Stück präsentierte Astrid Heider allein mit ihrer Querflöte. "Syrinx" von Claude Debussy erzählt von dem Verwandlungsmythos der Nymphe Syrinx, die sich auf der Flucht vor dem Hirtengott Pan in ein Schilfrohr verwandelte. Daraus baute Pan eine siebentönige Flöte, auf der er seine Sehnsucht nach Syrinx beschwor.

Danach nahm Otmar Mayer an der Orgel Platz und Heider sowie Langhammer folgten ihm auf die Empore. Von dort spielten sie Werke von Bach, Prokofjew und Rodrigo. Eine sehr harmonische Stunde ließ die Besucher des Konzerts in die Welt der Musik eintauchen. Die Zuhörer waren begeistert und zollten den Musikern zum Ende des Konzerts anhaltenden Applaus im Stehen. Eine Zugabe durfte natürlich nicht fehlen.