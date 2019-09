von Sabine Naiemi

Die Initiativgruppe sieht aktuell keine Zukunft für einen Dorfladen in Sunthausen. In einer gemeinsamen Sitzung wurde nach Abwägung aller Optionen beschlossen, vorerst keine weitere Energie in das Projekt zu stecken. Das teilt Initiator Heinz Messmer in einem Schreiben mit.

Messmer zum bisherigen Ablauf: „Das Projekt „Dorfladen Sunthausen“ war sehr dynamisch gestartet und hat innerhalb weniger Monate viel erreicht und für großes Interesse gesorgt.“ Eine große Umfrage in Sunthausen mündete in eine konkrete Machbarkeitsstudie und Konzeption für den Dorfladen. Zuletzt wurde Ende Juni ein Dorfladentag im angedachten Dorfladenstandort organisiert und das Konzept vorgestellt sowie für eine finanzielle Beteiligung geworben (wir berichteten).

Das Interesse beim Dorfladentag war groß und einige Personen hätten sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt, sich finanziell zu beteiligen. Die Initiativgruppe hatte Zusagen für Anteilskäufe von unter 10000 Euro bekommen. Hinterfragt wurde aber wohl auch, ob die Konzeption mit dem aufwendigen Umbau der alten Raiffeisenscheuer nicht zu anspruchsvoll sei und ob es nicht auch kleiner ging. Das Beratungsunternehmen, das die Initiativgruppe betreut, hatte mit einem Kapitalbedarf von 250 000 Euro gerechnet. 75 000 Euro davon sollten von der Bürgerschaft aus verkauften Anteilen kommen – der größere Teil aus Förderungen und Bankkrediten. Beim Dorfladentag zeigte sich Heinz Messmer noch recht zuversichtlich, das erforderliche Eigenkapital zusammenzubekommen. Leider seien jedoch in der Folge nicht mehr so viele Beteiligungswillige hinzugekommen, wie benötigt werden, erklärt er.

Da sowohl die Förderquellen, als auch die Bankkredite nicht in angedachtem Umfang in Aussicht gestellt wurden, sei die letzte Option, die Konzeption zu überdenken. Doch selbst eine kleinere Ladenvariante würde schnell einen Kapitalbedarf von 150 000 Euro erzeugen. „Wir müssen uns eingestehen: das Konzept war zu ambitioniert“, sagt der Sprecher der Initiativgruppe. Corinne Gail, ebenfalls aus der Initiative, ergänzt: „Das Interesse der Bürgerschaft war groß, hat aber nicht ausgereicht, um den immensen Finanzbedarf zu decken.“ Es sei nicht einfach, ein solches Projekt wieder aufzugeben, wenn man so viel Zeit hineingesteckt hat, aber man müsse erkennen, wenn es nicht weiter geht.

Bürgermeister Jonathan Berggötz bedauere diesen Schritt, könne die Gruppe aber verstehen, teilte diese mit. „Ihre Bemühungen sind aller Ehren wert, auch wenn sie nicht zum gewünschten Ziel geführt haben“, habe er die Gruppe gelobt. Für alle Zeit gestorben sieht die Initiative den Dorfladen jedoch nicht. Sollte sich ein anderer guter Standort mit weniger Umbauaufwand oder ein großzügiger Investor auftun, wären einige weiterhin bereit, für einen Dorfladen aktiv zu werden.

Bad Dürrheim Nach einem Jahr voller Aktivitäten, Enthusiasmus und Planungen muss das Projekt Dorfladen in Sunthausen zunächst begraben werden Das könnte Sie auch interessieren

Ein Jahr der Planung Anfang Oktober 2018 stellte Heinz Messmer seine Idee von einem Dorfladen im Ortschaftsrat Sunthausen vor. Am 29. November fand die erste Informationsveranstaltung für die Bürger statt. Wolfgang Gröll, Fachberater für Bürger- und Dorfläden, begleitet ab da den Prozess. Am 22. Januar 2019 traf sich die Initiativgruppe zur ersten Arbeitssitzung, Ende Februar erfolgte eine Umfrage unter den Bürgern des Ortes, am 21. Juni wurden beim Dorfladentag konkrete Pläne vorgestellt. (sgn)