von man Mandy Heinze

Am Sonntag konnte in Oberbaldingens Haushalten getrost die Küche kalt bleiben, denn die Feuerwehr der Ortsabteilung sorgte auf dem Rathausplatz für eine kulinarische Vielfalt, bei der kein Wunsch offen blieb.

Die Gäste ließen es sich schmecken und genossen den gemütlichen Hock bei perfektem Festwetter. Über Gästemangel brauchen sich die Oberbaldinger Einsatzkräfte keine Sorgen machen, das Sommerfest ist stets bestens besucht. Bekannte und Freunde treffen sich hier gern zu gemütlichen Stunden.

Seit etwa 20 Jahren finde das Feuerwehrfest in Oberbaldingen statt, am Samstagabend mit einem gemütlichen Abendhock am Grill und am Sonntag mit Frühschoppen, Mittagessen und Kuchenbuffet, so Kommandant Volker Heppler. Am hervorragenden Ruf des Kuchenbuffets arbeiten die Feuerwehrfrauen nach wie vor mit großem Ehrgeiz und stellen dabei jede Bäckerei in den Schatten. Apropos Feuerwehrfrauen – diese und auch die Feuerwehrmänner leisteten hinter und vor der Theke vollen Einsatz bei der Verköstigung der Gäste.

Für die kleinen Besucher des Feuerwehrfestes gab es am Nachmittag abwechslungsreiche Unterhaltung mit Feuerwehrspielen. Riesigen Spaß haben die Kleinen, wenn sie selbst einmal den Feuerwehrschlauch halten und Zielschießen üben dürfen. Jugendwart Philipp Kohler zeigte den Kleinen genau, wie das geht.

Einen besonderen Service bietet die Oberbaldinger Feuerwehr Gästen, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Diese würden zuhause mit dem Auto abgeholt, erklärte Heppler, damit sie auch beim Fest sein können. Für einige, die nicht mehr mobil sind, wird gibt es sogar einen Bringservice. Eine tolle Idee.